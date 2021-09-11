Таллинн увеличивает размер фонда гран-при и приза зрительских симпатий кинофестиваля «Темные ночи»

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, поддержка столичного фестиваля международного уровня должна быть последовательной.

«Кинофестиваль «Темные ночи» является важным культурным событием как для города Таллинна, так и всей эстонской общественности, которого каждый год ждут как киногурманы, так и рядовые любители кино. В стремлении закрепить за кинофестивалем «Темные ночи» статус одного из важнейших событий культурной жизни столицы, в 2004 году город учредил ежегодный гран-при Таллинна и приз зрительских симпатий, - пояснил Белобровцев. – Благодаря неустанному труду команды организаторов на сегодняшний день кинофестиваль «Темные ночи» стал международным фестивалем высшего уровня, и город принял решение с этого года значительно увеличить призовой фонд PÖFF, чтобы обеспечить достойную поддержку международного фестиваля А-категории c многолетней историей».

По словам руководителя PÖFF Тийны Локк, решение Таллинна будет способствовать повышению имиджа как фестиваля, так и города на международном уровне, и даст представителям мирового кинематографа еще большую мотивацию предлагать свои киноленты в программу фестиваля.

«Меня очень радует инициатива города Таллинна, поскольку размер призового фонда фестиваля несколько устарел. Увеличение фонда стало большим шагом в повышении конкурентоспособности фестиваля в международном ключе. Мы надеемся, что вскоре Таллинн внесет вклад и в весьма стесненный бюджет фестиваля. Это все же представительское мероприятие города Таллинна», - сказала Тийна Локк.

Гран-при фестиваля – главный приз города Таллинна, которого ежегодно удостаивается кинофильм, признанный лучшим в основной конкурсной программе, выделяясь на фоне других своим целостным художественным или эстетичным миропониманием, следуя традициям авторского кино.

Приз зрительских симпатий PÖFF вручают город Таллинн и кинофестиваль «Темные ночи». Он достается киноленте, удостоившейся наибольшего количества голосов публики.

Статут гран-при и приза зрительских симпатий кинофестиваля «Темные ночи» был утвержден постановлением горуправы в 2004 году. Согласно статуту, обладателя гран-при кинофестиваля «Темные ночи» определяет сформированное MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival независимое жюри, состоящее из международных специалистов в области кинематографа.

Гран-при Таллинна – это денежный приз, размер которого, согласно постановлению Таллиннской горуправы, в 2021 году будет составлять 20 000 евро. Фонд приза зрительских симпатий - 5000 евро. Ранее фонд гран-при составлял 10 000 евро, а приза зрительских симпатий - 2000 евро.

Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» является одним из ведущих кинофестивалей мира, который с 2014 года входит в число 15-ти аккредитированных Международной федерацией кинопродюсеров кинофестивалей А-категории. К этой категории также относятся кинофестивали, проводимые в Каннах, Венеции, Берлине, Карловых Варах, Сан-Себастьяне, Локарно, Каире, Варшаве, Токио, Москве, Шанхае, Монреале, Мар-дель-Плата и Гоа.

Прошедший в 2020 году в гибридном формате кинофестиваль PÖFF собрал рекордные 101 883 посещения, ему были посвящены свыше 6000 статей, опубликованных в изданиях 71 страны мира с потенциальным охватом аудитории около 9,1 млн контактов.