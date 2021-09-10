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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылась выставка художника Филиппа Арво Луйка

В Таллинне открылась персональная выставка Филиппа Арво Луйка в галерее Vernissage (Олевимяги, 16).

Выставка называется Sisene valgus («Внутренний свет»), на ней представлено 29 работ художника. Это масштабные картины, которые вносят теплую, сияющую атмосферу в прохладную осень.

Филиппа Арво Луйка вдохновило его путешествие по Средиземному морю, поэтому в картинах чувствуются жаркие и полутропические настроения, которые выражаются не только в мотивах картин – пышных цветах и фруктах, полуденном солнце и его отражениях на воде, но и в еще большей степени в их внутренней энергии.

Выставка Филиппа Арво Луйка Sisene valgus продлится до 28 сентября 2021 года в галерее Vernissage.


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