ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылась выставка художника Филиппа Арво Луйка

Филиппа Арво Луйка вдохновило его путешествие по Средиземному морю, поэтому в картинах чувствуются жаркие и полутропические настроения, которые выражаются не только в мотивах картин – пышных цветах и фруктах, полуденном солнце и его отражениях на воде, но и в еще большей степени в их внутренней энергии.