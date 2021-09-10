ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылась выставка художника Филиппа Арво Луйка
В Таллинне открылась персональная выставка Филиппа Арво Луйка в галерее Vernissage (Олевимяги, 16).
В Таллинне открылась персональная выставка Филиппа Арво Луйка в галерее Vernissage (Олевимяги, 16).
Выставка называется Sisene valgus («Внутренний свет»), на ней представлено 29 работ художника. Это масштабные картины, которые вносят теплую, сияющую атмосферу в прохладную осень.
Филиппа Арво Луйка вдохновило его путешествие по Средиземному морю, поэтому в картинах чувствуются жаркие и полутропические настроения, которые выражаются не только в мотивах картин – пышных цветах и фруктах, полуденном солнце и его отражениях на воде, но и в еще большей степени в их внутренней энергии.
Выставка Филиппа Арво Луйка Sisene valgus продлится до 28 сентября 2021 года в галерее Vernissage.