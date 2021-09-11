Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака

Любимый человек готов согласиться со многими вашими идеями, однако обсуждать следует только планы на ближайшее будущее: вскоре произойдут события, которые потребуют пересмотра приоритетов. Вам нужно позаботиться о своем здоровье, отказаться от утомительных дел и излишеств, имеющих неприятные последствия.

Лев

Больших успехов в работе добьются те, кто действует самостоятельно и не боится нажить себе врагов. Далеко не все ваши идеи будут одобрены, но развитие событий покажет, кто был прав, и недоброжелатели признают свое поражение. Руководителям следует быть вдвойне внимательными к своим подчиненным, рядовым сотрудникам – выполнять свои обязанности предельно аккуратно, не допуская и малейшей небрежности. Крайне нежелательны любые отступления от общепринятых правил, законов.

Хороший день для путешественников и тех, кто отправляется на отдых. Даже небольшая поездка, осуществленная сегодня, не только поднимет вам настроение, но и будет способствовать улучшению отношений с близкими, принесет перемены к лучшему в личной жизни.

Дева

Все идет так, как вы ожидали, но возможны и приятные сюрпризы. Дел будет много, но вам не следует перегружать себя – переутомление и усталость сейчас совсем ни к чему. Можно пересмотреть деловые отношения, по-иному расставить акценты, увеличив свое влияние или получив дополнительный источник доходов. Некоторые ваши поступки будут оценены критически, но все замечания носят конструктивный характер.

В решении вопросов личного характера последнее слово останется за вами, но ни у кого из близких не будет повода обвинить вас в эгоизме, безразличии к чужим интересам. Это день равновесия и гармонии, и именно поэтому он прекрасно подходит для общения с любимым человеком, романических свиданий и признаний.

Весы

Не исключены финансовые трудности, возможны незапланированные расходы – но это, пожалуй, единственная сфера, в которой будет ощущаться влияние негативных тенденций. В остальном же перспективы очень хороши, и любое дело, за которое вы возьметесь, будет даваться легко. Не бойтесь смелых идей, не вписывающихся, на первый взгляд, в привычную канву вашей жизни: вы быстро освоитесь в новых областях и не ощутите ни малейшего дискомфорта из-за того, что нарушили привычный порядок вещей.

Подумайте о том, что вас не устраивает в личной жизни и существующих романтических отношениях: есть шанс это исправить, и сейчас самое время взяться за дело. Поездки, активный отдыха, светская жизнь – словом, все, что способствует бодрости духа и расширяет круг общения, - будут очень кстати.

Скорпион