АРТИСТУ СЕГОДНЯ 44 ⟩ Порно-ролики, ночевки в подъезде и даже связь с Мариной Александровой. Бурное прошлое Алексея Панина

Одни называют артиста извращенцем со сломанной психикой, другие считают его гениальным провокатором, не боящимся всколыхнуть устои общества. Какой же Алексей Панин на самом деле?
Алексей Панин родился в семье инженера и журналистки Татьяны Власовой. В школьные годы мальчик всерьез увлекался водным поло и мечтал о спортивной, а не об актерской карьере, хотя посещал студию Вячеслава Спесивцева. Дисциплинированностью подросток не отличался, так что сменил с десяток школ. Мама уговорила сына поступить в ГИТИС, но и примерного студента из Панина не вышло: раза три его хотели отчислить, а в итоге он сам покинул вуз, пишет «Стархит».
Особых сожалений об отсутствии диплома актер не испытывал, ведь все равно сумел реализоваться в профессии. Первым успехом для него стали съемки в серии фильмов «ДМБ» и «Даун Хаусе». За участие в военной драме «Звезда» Панин получил Госпремию РФ, ну а с премьерой «Жмурок» обрел широкую популярность. Артист неоднократно перевоплощался в мужчин в форме, а особенно запомнился зрителям ролью капитана Дубина в «Солдатах».
Как же получилось, что из талантливого актера Алексей превратился в героя светской хроники, известного своими скандальными поступками? 10 сентября артисту исполняется 44, а мы рассказываем, почему он не стесняется выходить за рамки приличий и как строит отношения с женщинами.
Бурные романы со звездными коллегами
Фильмография Панина насчитывает более 100 проектов, однако постепенно сюжеты о его личной жизни стали затмевать достижения в карьере. Артист не стеснялся рассказывать об интрижках с коллегами, в то время как вторые половинки предпочитали молчать. Так, Алексей признавался, что крутил роман с Катериной Шпицей, когда та еще не была известной и выглядела, как маленькая девочка. «Ее из-под стола не было видно. Мы прекрасно проводили время. Пили что-то, опохмелялись», — отмечал актер.
Отношения артист пытался построить и с Мариной Александровой, правда, в то время она встречалась с Александром Домогаровым. «Домогаров пытался меня побить. Он даже встречу уже назначил. Любил ее очень. И я любил. Она хорошая актриса. Марине Александровой не нужно сниматься в сериалах, надо играть в кино, чтобы там ее глаза показывали. Я любил ее всего месяц. Помню, приехала мама, а у меня ковер залит красным вином — последствия встреч с Мариной. А потом мы просто разошлись. Она меня бросила. Меня вообще все бросают. У нас был такой насыщенный роман, сколько люди за десятилетие не переживают», — откровенничал Панин в программе «В гостях у Дмитрия Гордона».
В список возлюбленных попала также звезда «Московской саги» Катя Никитина. С ней актер расстался из-за чувств, вспыхнувших к партнерше по фильму «Четыре таксиста и собака» Любови Зайцевой. По признанию Алексея, они с Любой идеально подходили друг другу в сексуальном плане.
«Может быть, именно секс стал источником страсти, а потом и теми кандалами, которых мы, и я, в первую очередь, не могли разорвать два года, как бы этого ни хотелось, — рассуждал актер. — Любовью мы занимались с утра до вечера: в туалетах ресторанов, в самолетах, в машинах посреди пробок, на лестничной клетке, потому что в Любиной комнате спала младшая сестра. Мы признавались во всех своих откровенных желаниях и фантазиях и воплощали их в жизнь только друг с другом».
По словам Панина, через год Любовь решила вернуться к своему бывшему бойфренду Андрею Чадову, а потом начала метаться между двумя избранниками. Алексей заключил, что Зайцева использовала его, а затем бросилась на поиски нового, более выгодного и богатого, спонсора.
«На самом деле до Андрея Чадова Люба спала с его братом Алексеем Чадовым, «вампиром» из «Ночного Дозора» — они учились в одном институте. А когда Андрей перешел из «Щуки» в «Щепку», где училась Люба, она переключилась на него. Актеры в ее жизни — словно ступеньки: от Андрея Чадова получала поддержку в институте, появился Алексей Панин — молодой, но уже узнаваемый — еще один протеже», — компрометировал бывшую любовницу Панин.
Чтобы окончательно разорвать токсичные отношения, Алексей Панин обратился к экстрасенсам. Медиумы заявили, что Люба приворожила артиста, и попытались избавить его от чар. «Подействовало: я разлюбил, — сообщал Алексей в интервью. — И теперь, если Люба позовет, не приду».
Разборки с Юлией Юдинцевой
С Юлией Юдинцевой Панина связывали серьезные отношения, тем более что она подарила актеру дочь Анну. Однако вскоре после рождения девочки артисты разошлись и начали бороться за право опеки. По словам Алексея, ему пришлось забрать к себе восьмимесячную Нюсю, так как ее мать напивалась и могла навредить ребенку. Впоследствии звезда выяснил, что еще до встречи с ним Юдинцева лечилась в психиатрической клинике. Вот только и кандидатура отца в качестве единоличного воспитателя подвергалась сомнению в свете последующих скандалов.
В Сети много раз появлялись фотографии обнаженного актера, много шума наделало и видео с его прогулкой по городу в женском нижнем белье. Ответственность за публикацию компрометирующего ролика Алексей возлагал на строившую козни Юлию. Однако и без ее участия Панина обвиняли в устроении дебошей в гостинице Туапсе, ресторане Владимирской области, в разгроме номера в Белогорске и избиении жителя Крыма после ДТП...
За разборками бывших гражданских супругов наблюдала вся страна. В 2014-м Юдинцева увезла дочку в Петербург. Через несколько месяцев отчаявшийся отец бросился в погоню и даже решился на похищение ребенка, хотя потом все же вернул Аню матери. Изначально актер не планировал лишать экс-возлюбленную родительских прав, но в 2016-м Нюся сама попросила забрать ее в Москву из-за алкогольной зависимости Юлии. По словам певца Андрея Ковалева, девочкой мама толком не занималась.
Быть «переходящим призом» Нюся перестала в 2017-м, когда суд постановил, что она останется с папой. В 2020-м Аня сообщила, что мама сделала шаг навстречу, и отношения родственниц налаживаются. Однако в этом году в видео, которое появилось на странице продюсера Андрея Разина, девочка заявила, что Юлия не сделала ничего для сближения с ней.
«Сколько раз я говорила, что не хочу общаться со своей мамой, это мой выбор. Я лично заблокировала ее. Мама никакой инициативы не проявляет, а папа мне не запрещает. Никто не может меня заставить общаться с ней», — заключила дочь Панина.
Женщины и дети
В 2011-м гинеколог Татьяна Савина подарила Алексею дочку Машу. На этот раз артист избежал скандала: врач и актер мирно разошлись, а девочка осталась жить с мамой. Необычно другое: буквально через несколько дней после появления на свет Марии, Панин снова стал отцом — Ольга Маруженко родила ему третьего ребенка.
«Я случайно узнал от знакомых, что у меня есть и четвертый ребенок, потому что женщина, которая родила, не хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым. Этот ребенок живет в другой семье, мы не говорим, что я ее отец», — откровенничал Алексей с Лолитой в «ДНК-шоу» канала «Пятница!».
В 2013-м Панин совершил «подвиг» — впервые заключил официальный брак. На такой поступок его сподвигла возлюбленная Людмила Григорьева. Правда, получилось все не слишком романтично: актер проснулся с похмелья, а избранница спросила, когда же они пойдут в загс — оказалось, накануне Алексей обещал жениться. Расписались они в срочном порядке, в джинсах, без гостей: в заявлении девушка указала, что ее партнер — гастролирующий артист, так что ждать месяц нет возможности.
Через несколько недель после скромной свадьбы молодожены разругались в пух и прах из-за мелочи. Кольца полетели в окно, паспорта были порваны, посуда разбита. «Разрушенная квартира, посуда, мы с Люсей уже устали, ложимся спать, в обнимку утром просыпаемся и начинаем прекрасно жить дальше. Так наша жизнь и протекала, и осталось только хорошее в воспоминаниях. Просто жить с Алексеем Паниным, любить Алексея Панина, такого сумасшедшего парня очень сложно», — признавался актер.
Брак просуществовал всего год, однако и через несколько лет Панин продолжал называть Людмилу своей единственной женой и любовью. Алексей пытался вернуть супругу, а когда потерпел фиаско, впал в депрессию и стал много пить. К счастью, знакомый врач смог избавить артиста от зависимости.
В горе и в скандалах
Залечить душевные раны актер смог лишь недавно. В прошлом году на вечеринке он познакомился с юристом Евой Тарлакян, а в январе выяснилось, что влюбленные тайно поженились. Ева поладила с дочкой артиста Анной, став ей близким другом. Кроме того, женщина положительно отнеслась к сексуальным предпочтениям мужа — семейный статус не отменял любви Алексея к экспериментам.
«Моя жена не была в свингер-клубах до знакомства со мной, но при этом у нее всегда были фантазии, она хотела попробовать подобное. Со мной у нее эти фантазии осуществились. Мы не врем друг другу и честно говорим о своих желаниях с первого дня знакомства», — хвастался Панин.
Ева помогала актеру справляться с трудностями, ведь в море хейта ему приходилось буквально купаться. Так, артиста неоднократно осуждали за неправильные методы воспитания дочки, решение перебраться в Испанию и критику политической системы в России, грубые высказывания в адрес коллег. Особенно резонансной стала история с посещением похорон Михаила Кокшенова, где, по свидетельству очевидцев, Панин назвал покойного бездарным режиссером. Впрочем, супруга отмечала, что Алексей стойко переносит нападки окружающих.
«Обычно он не реагирует на оскорбительные высказывания, потому что счастливый человек не будет никогда писать или говорить какие-то неприятные вещи. Леша резко реагирует только на несправедливость, откровенную ложь и хамство», — подчеркивала Тарлакян в беседе со «СтарХитом».
Раньше Алексея во всем поддерживала еще одна женщина — его мама. Даже когда Интернет заполнили провокационные ролики с участием сына, Татьяна Борисовна не отвернулась от близкого человека и не винила его в скандалах. К сожалению, в начале января Татьяна Власова скончалась от тяжелой формы коронавируса. Актер до сих пор не примирился с горем, и только жена и дочка помогают ему не впасть в уныние.