АРТИСТУ СЕГОДНЯ 44 ⟩ Порно-ролики, ночевки в подъезде и даже связь с Мариной Александровой. Бурное прошлое Алексея Панина

Алексей Панин родился в семье инженера и журналистки Татьяны Власовой. В школьные годы мальчик всерьез увлекался водным поло и мечтал о спортивной, а не об актерской карьере, хотя посещал студию Вячеслава Спесивцева. Дисциплинированностью подросток не отличался, так что сменил с десяток школ. Мама уговорила сына поступить в ГИТИС, но и примерного студента из Панина не вышло: раза три его хотели отчислить, а в итоге он сам покинул вуз, пишет «Стархит».

Особых сожалений об отсутствии диплома актер не испытывал, ведь все равно сумел реализоваться в профессии. Первым успехом для него стали съемки в серии фильмов «ДМБ» и «Даун Хаусе». За участие в военной драме «Звезда» Панин получил Госпремию РФ, ну а с премьерой «Жмурок» обрел широкую популярность. Артист неоднократно перевоплощался в мужчин в форме, а особенно запомнился зрителям ролью капитана Дубина в «Солдатах».

Как же получилось, что из талантливого актера Алексей превратился в героя светской хроники, известного своими скандальными поступками? 10 сентября артисту исполняется 44, а мы рассказываем, почему он не стесняется выходить за рамки приличий и как строит отношения с женщинами.

Бурные романы со звездными коллегами

Фильмография Панина насчитывает более 100 проектов, однако постепенно сюжеты о его личной жизни стали затмевать достижения в карьере. Артист не стеснялся рассказывать об интрижках с коллегами, в то время как вторые половинки предпочитали молчать. Так, Алексей признавался, что крутил роман с Катериной Шпицей, когда та еще не была известной и выглядела, как маленькая девочка. «Ее из-под стола не было видно. Мы прекрасно проводили время. Пили что-то, опохмелялись», — отмечал актер.

Отношения артист пытался построить и с Мариной Александровой, правда, в то время она встречалась с Александром Домогаровым. «Домогаров пытался меня побить. Он даже встречу уже назначил. Любил ее очень. И я любил. Она хорошая актриса. Марине Александровой не нужно сниматься в сериалах, надо играть в кино, чтобы там ее глаза показывали. Я любил ее всего месяц. Помню, приехала мама, а у меня ковер залит красным вином — последствия встреч с Мариной. А потом мы просто разошлись. Она меня бросила. Меня вообще все бросают. У нас был такой насыщенный роман, сколько люди за десятилетие не переживают», — откровенничал Панин в программе «В гостях у Дмитрия Гордона».

В список возлюбленных попала также звезда «Московской саги» Катя Никитина. С ней актер расстался из-за чувств, вспыхнувших к партнерше по фильму «Четыре таксиста и собака» Любови Зайцевой. По признанию Алексея, они с Любой идеально подходили друг другу в сексуальном плане.