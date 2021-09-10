ВИДЕО ⟩ Ученые получили первые записи с говорящей уткой. Она научилась ругаться неприличными словами

Есть и другие записи - на них селезень имитировал скрип двери. Этот факт позволил причислить мускусных уток к группе животных, которые могут обучиться вокализации, пишет RUS.TVNET.lv.

Видео: Запись утки, имитирующей человеческую речь

Селезень Риппер вырос в заповеднике Тидбинбилла и, скорее всего, научился фразе у своего смотрителя. Рипперу было всего четыре года, когда ученым удалось записать его «речь». Птица пела во время брачных игр. Как долго до этого Риппер слышал ругательство, неясно.

Этологу Питеру Фуллагару удалось зафиксировать пение этого селезня еще в 1987 году. Но в январе 2003 года в заповеднике случился пожар, из-за чего вся документация, в частности о Риппере, была уничтожена. Буквально недавно запись решил опубликовать профессор Карел тен Кейт из Лейденского университета в Нидерландах. Он натолкнулся на «говорящую» утку в книге о вокализации птиц и не поверил в это, пока сам не услышал.

Стоит сказать, что Риппер - не единственная мускусная утка, которая умеет повторять звуки. Так, ученые провели анализ записи 2000 года с пением другого самца этого вида - он имитировал голос тихоокеанской черной утки.



