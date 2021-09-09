Галерея: на Сааремаа завершились съемки эстонской комедии «Дачники»

В последний день была снята драма, рожденная у костра Ивановой ночи. В этой сцене демонстрируется развязка фильма. В последнем дне съемок приняла участие большая часть задействованных в фильме актеров: Кайре Вилгатс, Меэлис Ряммельд, Маарья Якобсон, Кристель Эллинг, Аделе Таска, Аго Андерсон, Пяэру Оя и Роберт Клейн.
Сценарий «Дачников» по одноименному роману Юхана Смуула написал Мартин Алгус. Фильм будет завершен к 100-летию со дня рождения Юхана Смуула и, по словам Танеля Таттера, является данью культовой комедии «Вот и мы!», снятой на основе того же исходного материала.
«Дачники» – это летняя комедия, полная подлинной страсти и заразительного юмора. Легендарный сюжет, разворачивающийся на лоне потрясающей природы острова Муху, смело перенесен в наши дни, потому что время не властно над тем, насколько метко Смуул описывает полярные типы людей.
Поскольку улов оставляет желать лучшего, рыбак Эрни решает сдать комнаты дачникам на время празднования Иванова дня. Это отличный план, но похоже, что госпожа София, ее супруг Йохан, их сын Джуниор, красавица Эрна (сестра Софии) и ее кавалер Иво, бизнесмен, прибывшие на живописный хутор на Муху, доставят хозяевам немало хлопот. Эрни и его жене Лайне с первого взгляда становится ясно, что просто с этой компанией не будет. Столичные дачники преисполнены чувства собственной важности и требуют особого обращения, но под этим глянцевым фасадом таятся щекотливые секреты, которые один за другим раскрываются по ходу скандала. Хуторяне, невольно втянутые в ссоры городских «господ», с изумлением обнаруживают, что и в их собственной жизни есть, на что пожаловаться. Чем ближе к Ивановой ночи, тем больше интриг и смешнее недоразумения, а вместе с грандиозным костром на празднике вспыхивают уже с трудом сдерживаемые страсти.
«Дачники» станут самой свежей работой команды, подарившей зрителям «Зиму», «Болото» и «Сезон охоты». Режиссер фильма – Эрго Кульд, сценарий Мартина Алгуса, продюсеры Кристиан Таска, Танель Таттер и Вейко Эскен. Фильм снимается компаниями Taska Film, Kassikuld и Apollo Film Productions, а организатором проката является Hea Film.
В финансировании съемок фильма «Дачники» участвуют Postimees, Kanal 2, Apollo TV, Saarte Filmifond, Liviko, Alexela, Autoforte, DHL, Hartwall, Rannarootsi, Valio, Karja Pagar, Baron Rosen, Motohobi, Oitme Puhkemaja и Sassimaja.
Съемки состоялись в поселке Каванди в северной части Сааремаа в августе и сентябре.
Премьера «Дачников» запланирована на начало следующего года в честь столетия со дня рождения Юхана Смуула.