Галерея: на Сааремаа завершились съемки эстонской комедии «Дачники»

Поскольку улов оставляет желать лучшего, рыбак Эрни решает сдать комнаты дачникам на время празднования Иванова дня. Это отличный план, но похоже, что госпожа София, ее супруг Йохан, их сын Джуниор, красавица Эрна (сестра Софии) и ее кавалер Иво, бизнесмен, прибывшие на живописный хутор на Муху, доставят хозяевам немало хлопот. Эрни и его жене Лайне с первого взгляда становится ясно, что просто с этой компанией не будет. Столичные дачники преисполнены чувства собственной важности и требуют особого обращения, но под этим глянцевым фасадом таятся щекотливые секреты, которые один за другим раскрываются по ходу скандала. Хуторяне, невольно втянутые в ссоры городских «господ», с изумлением обнаруживают, что и в их собственной жизни есть, на что пожаловаться. Чем ближе к Ивановой ночи, тем больше интриг и смешнее недоразумения, а вместе с грандиозным костром на празднике вспыхивают уже с трудом сдерживаемые страсти.