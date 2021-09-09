ФОТО ⟩ Все звезды: Москва прощается со сценографом Борисом Красновым

Церемония прощания со сценографом Борисом Красновым проходит в эти минуты в Москве. Сотни человек собрались в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Среди прибывших проститься была замечена и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Борис Краснов был ее любимым художником-постановщиком, в частности он ставил «Рождественские встречи» с ней.

Близкие друзья, коллеги, поклонники творчества — множество людей несут цветы и траурные венки к гробу Краснова. Кадры имеются в распоряжении 5-tv.ru. Проводить в последний путь звездного сценографа приехали также Михаил Турецкий, Максим Галкин, Валерий Сюткин и другие знаменитости.

Перед собравшимися речь произнесла дочь Бориса Краснова — Дарина. Девушка не смогла сдержать слез. Она поблагодарила всех, кто пришел и попросила прощения за отца:

«Он был очень ярким, он был звездой, он был талантом, новатором своего времени. И я иногда думаю, что он еще мог сделать, если бы жизнь не распорядилась так жестоко. Он такого не заслужил. Он был хорошим человеком. И очень прошу всех людей, если он кого-то, когда-то обидел — у него был непростой характер, и человек он был непростой, творческий — простите его! Он не со зла… Простите, если сможете, чтобы он мог спать спокойно».

Ранее 29-летняя Дарина Краснова опубликовала трогательный пост со словами прощания в Instagram. Девушка написала, что хотела бы другой судьбы для своего отца, и выразила надежду, что он сможет гордиться ею.

«Я очень надеюсь, что ты смог мной гордиться хоть немного, и будешь продолжать это делать, наблюдая сверху. Пусть каждая капля пота, которую ты пролил, пытаясь содержать нашу семью, станет для тебя рекой в раю».