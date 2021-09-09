«Я сразу говорю, что тупая»: Настю Ивлееву обвинили в тотальной безграмотности на шоу «60 минут»

Вряд ли Настя Ивлеева ожидала, что интервью у Ксении Собчак обернется для нее такими репутационными потерями. А все дело в том, что телеведущая не смогла ответить на простые вопросы по школьным предметам. В частности, у нее спросили автора произведения «Отцы и дети», фамилию Петра I и перевод фразы «Быть или не быть» на английский.

Смущаясь из-за неправильных ответов, Ивлеева поспешила оправдаться тем, что никогда не называла себя интеллектуалкой. «Я сразу говорю, что тупая. Могу что-то не знать. Мне это не мешает жить и зарабатывать деньги», — подчеркнула Анастасия.

Пробелы в школьной программе Ивлеевой смутили не только поклонников, но и ведущую программы «60 минут» на телеканале Россия 1 Ольгу Скабееву. «Все было бы ничего, но в рейтинге доверия среди молодежи Ивлеева занимает четвертую позицию. Девушку не смущает ее тотальная безграмотность. И деньги она действительно зарабатывает огромные: по данным Forbes, доход Ивлеевой составляет 2,7 миллиона долларов», — заявила Скабеева.

Под роликом, посвященным Ивлеевой, тут же собрались хейтеры. По их мнению, Анастасия имеет тлетворное влияние на гражадан страны. «Это типичный уровень знаний поколения 90-х. Они выросли на экспериментальных методиках преподавания»; «Ивлеева ничем не отличается от Бузовой»; «Такие обычно и добиваются больших успехов в жизни», — делились мнениями зрители.