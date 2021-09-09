«Я сразу говорю, что тупая»: Настю Ивлееву обвинили в тотальной безграмотности на шоу «60 минут»
Настя Ивлеева не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы. Данное обстоятельство немало смутило ведущую Ольгу Скабееву.
Настя Ивлеева не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы. Данное обстоятельство немало смутило ведущую Ольгу Скабееву.
Вряд ли Настя Ивлеева ожидала, что интервью у Ксении Собчак обернется для нее такими репутационными потерями. А все дело в том, что телеведущая не смогла ответить на простые вопросы по школьным предметам. В частности, у нее спросили автора произведения «Отцы и дети», фамилию Петра I и перевод фразы «Быть или не быть» на английский.
Смущаясь из-за неправильных ответов, Ивлеева поспешила оправдаться тем, что никогда не называла себя интеллектуалкой. «Я сразу говорю, что тупая. Могу что-то не знать. Мне это не мешает жить и зарабатывать деньги», — подчеркнула Анастасия.
Пробелы в школьной программе Ивлеевой смутили не только поклонников, но и ведущую программы «60 минут» на телеканале Россия 1 Ольгу Скабееву. «Все было бы ничего, но в рейтинге доверия среди молодежи Ивлеева занимает четвертую позицию. Девушку не смущает ее тотальная безграмотность. И деньги она действительно зарабатывает огромные: по данным Forbes, доход Ивлеевой составляет 2,7 миллиона долларов», — заявила Скабеева.
Под роликом, посвященным Ивлеевой, тут же собрались хейтеры. По их мнению, Анастасия имеет тлетворное влияние на гражадан страны. «Это типичный уровень знаний поколения 90-х. Они выросли на экспериментальных методиках преподавания»; «Ивлеева ничем не отличается от Бузовой»; «Такие обычно и добиваются больших успехов в жизни», — делились мнениями зрители.
При этом у Ивлеевой нашлись и свои защитники. Многие из них отмечали, что главное достоинство ведущей — это искренность, а не обширные академические знания. Для самой Анастасии пробелы в образовании никогда не были преградой на жизненном пути.