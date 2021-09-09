ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ! ⟩ Вы только посмотрите, как теперь выглядит Пугачева!
Выход Аллы Пугачевой в свет, как всегда, наделал много шума. Артистка немного изменила стиль, что мгновенно сделало ее самой обсуждаемой гостьей мероприятия, пишет «Стархит».
Выход Аллы Пугачевой в свет, как всегда, наделал много шума. Артистка немного изменила стиль, что мгновенно сделало ее самой обсуждаемой гостьей мероприятия, пишет «Стархит».
8 сентября звезды российского шоу-бизнеса посетили премьеру сериала «Вертинский». На мероприятии присутствовали Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Ксения Собчак и многие другие. Не пропустила важное светское событие и Алла Пугачева. Примадонна появилась на красной ковровой дорожке вместе с мужем Максимом Галкиным.
Поклонники обратили внимание, что стиль звезды изменился. Артистка перекрасила волосы в скандинавский блонд и стала выглядеть еще моложе. Для премьеры Примадонна выбрала брючный костюм, который дополнила черной блузой. По мнению фанатов, Алла Борисовна буквально светилась от счастья рядом с супругом.
Фанаты тут же принялись обсуждать и то, что Примадонна еще больше похудела. «Стройная и красивая. Счастливую женщину сразу видно»; «Алла Борисовна, как всегда, всех затмила»; «Отличный образ. Очень стильно и без вульгарности», — делились мнениями поклонники звезды.
В последнее время Пугачева крайне редко выходит в свет. Все свободное время она посвящает маленьким детям. Именно поэтому ее появление на премьере «Вертинского» вызвало такой ажиотаж.
Чтобы сохранить безупречную форму, Пугачевой приходится идти на немалые жертвы. Артистка неоднократно рассказывала, что сидит на строгих диетах. Очевидно, что ограничения дают результаты, ведь в свои 72 Примадонна выглядит безупречно.