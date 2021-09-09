ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ! ⟩ Вы только посмотрите, как теперь выглядит Пугачева!

8 сентября звезды российского шоу-бизнеса посетили премьеру сериала «Вертинский». На мероприятии присутствовали Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Ксения Собчак и многие другие. Не пропустила важное светское событие и Алла Пугачева. Примадонна появилась на красной ковровой дорожке вместе с мужем Максимом Галкиным.

ФОТО: Sergei Karpukhin

Поклонники обратили внимание, что стиль звезды изменился. Артистка перекрасила волосы в скандинавский блонд и стала выглядеть еще моложе. Для премьеры Примадонна выбрала брючный костюм, который дополнила черной блузой. По мнению фанатов, Алла Борисовна буквально светилась от счастья рядом с супругом.

ФОТО: Sergei Karpukhin

Фанаты тут же принялись обсуждать и то, что Примадонна еще больше похудела. «Стройная и красивая. Счастливую женщину сразу видно»; «Алла Борисовна, как всегда, всех затмила»; «Отличный образ. Очень стильно и без вульгарности», — делились мнениями поклонники звезды.

В последнее время Пугачева крайне редко выходит в свет. Все свободное время она посвящает маленьким детям. Именно поэтому ее появление на премьере «Вертинского» вызвало такой ажиотаж.

Алла Пугачева и Максим Галкин ФОТО: скиншот с видео

Чтобы сохранить безупречную форму, Пугачевой приходится идти на немалые жертвы. Артистка неоднократно рассказывала, что сидит на строгих диетах. Очевидно, что ограничения дают результаты, ведь в свои 72 Примадонна выглядит безупречно.



