СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ ⟩ Живущая в роскоши топовый эстонский блогер призналась, сколько стоил ее самый дорогой ужин

Популярный блогер Анита Сибул отправилась на отдых и попросила своих подписчиков присылать ей вопросы. На некоторые Анита ответила в Инстаграм.

Многие захотели узнать, сколько стоил самый дорогой ужин в ее жизни. «Конечно, это первый вопрос! Ничего удивительного, - смеется Анита.

Выяснилось, что самый дорогой ужин в жизни красотки стоил 2000 евро. Она наслаждаась трапезой в ресторане Ciel Bleu в Амстердаме, который, по данным сайта guide.michelin.com, получил две звезды Мишлен в 2008 году. Ресторан расположен на верхнем этаже люксового отеля Okura с видом на Амстердам.

Анита ужинала там два месяца назад, и, безусловно, ее Инстаграм был полон снимков этого восхитительного места. Аните так приглянулся ресторан, что она уже успела побывать в нем дважды. В обоих случаях ее сопровождал загадочный спутник.

Анита в мишленовском ресторане в Амстредаме. ФОТО: @anitasibul

Анита рассказала, что в первый раз у них был ужин из семи блюд, а во второй раз на стол подали аж двенадцать блюд. Плюс белое вино. По словам Аниты, этот ужин из двенадцати блюд обошелся ее кавалеру в 2000 евро. Она поставила ресторану десять баллов за еду, атмосферу и обслуживание.

Затем один из поклонников Аниты спросил, сколько лично она тратит на свои поездки. Анита ответила, что точно до 20 евро.

Неизвестно, с кем Анита наслаждалась своим самым дорогим ужином в Амстердаме, но брюнетка никогда не скрывала, что ей нравятся мужчины постарше. «Когда мы говорим об отношениях, я честно отвечаю: мне нужен успешный мужчина, я хочу быть среди успешных людей, - уверяет она. - Но это не значит, что я не верю в любовь с первого взгляда».

Ходят упорные слухи, что Анита ведет такой роскошный образ жизни потому, что очень благосклонна к так называемым «сахарным папикам», то есть пожилыми мужчинами, которые делают ценные подарки и возят в путешествия.