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В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Блогер, переехавший в Эстонию пять лет назад, покидает Таллинн

Таллинн. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Румынский блогер Julius Rou осел в Эстонии пять лет назад. Он постоянно ведет влог на своем канале в Youtube, рассказывая о плюсах и минусах жизни в нашей стране.

В очередном видео он рассказывает, почему решил уехать из Таллинна. «В 2015 году я переехал в Эстонию. Снял квартиру в Таллинне и прожил в городе 5 лет. Я сменил профессию, множество работ и десяток квартир. Получил бесценный опыт и завёл блог про Эстонию. Много путешествовал по Эстонии и открывал её для себя и своих зрителей. Со временем понял, что Таллинн - не то место в Эстонии, где я хотел бы жить. В этом выпуске расскажу о минусах Таллинна и почему я решил переехать в другой эстонский городок. Об ожиданиях и реальности, микрорайонах, пробках, миграции и жизни в столице», - так анонсирует свой видеорассказ Julius.


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