ВИДЕО ⟩ Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность

Информация, что 24-летняя Кайли Дженнер и ее возлюбленный, 30-летний Трэвис Скотт, станут родителями во второй раз, впервые появилась в прессе еще в конце августа. Но тогда полагаться приходилось лишь на слова инсайдеров. Теперь же сама Кайли официально подтвердила эту информацию и сделала это весьма красиво, пишет Сплетник.