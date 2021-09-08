ВИДЕО ⟩ Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность

Информация, что 24-летняя Кайли Дженнер и ее возлюбленный, 30-летний Трэвис Скотт, станут родителями во второй раз, впервые появилась в прессе еще в конце августа. Но тогда полагаться приходилось лишь на слова инсайдеров. Теперь же сама Кайли официально подтвердила эту информацию и сделала это весьма красиво, пишет Сплетник.
Знаменитость опубликовала видеоролик, на котором запечатлены самые трогательные семейные моменты от той минуты, когда Кайли и Трэвис узнали о беременности, до визитов к врачу. Вошли в видео и эпизоды, в которых о второй беременности Кайли узнает ее мама Крис Дженнер.
Дочь Кайли и Трэвиса, трехлетняя Сторми Вебстер, похоже, в восторге оттого, что скоро станет старшей сестрой. Девочка сопровождала маму на УЗИ и с любопытством смотрела на экран.
Для Кайли и Трэвиса это долгожданное событие. Так, ранее инсайдеры сообщали, что они около года пытались зачать ребенка. Кайли и сама не скрывала, что мечтает о большой семье и хочет как минимум четверых детей.