Старые сапоги и пыльные матрасы: где хранят деньги разные знаки Зодиака

Овен всегда имеет небольшую заначку — так представители этого знака чувствуют себя увереннее и комфортнее. Хранить свои маленькие сокровища дома Овны не любят, относят все в гараж или мастерскую, где отдыхают душой, пишет eg.ru.
Тельцам важно чувствовать свою финансовую подушку безопасности, будь она даже совсем небольшая. Рожденные под этим созвездием люди хотят знать, что в любой момент могут воспользоваться своими накоплениями, просто протянув за ними руку, поэтому хранят деньги в кармане старой куртки или бельевом шкафу.
Близнецы вообще не контролируют свои накопления, хоть и привыкли что-то да откладывать. Они могут долго искать свою заначку, потому что не помнят, куда точно ее положили, а после выяснить, что «тайничок» пуст — все давно потрачено.
Скупость Раков не знает границ. Деньги греют им душу, достаточной для представителя этого знака суммы просто не существует — копят они всю жизнь, не останавливаясь. Сбережения любят прятать в спальне, где можно закрыться перед сном и с упоением пересчитать все купюры и монеты, чтобы успокоиться.
Лев копить не любит. Этот царственный знак тратит все на семью, крупные покупки, щедрые подарки. Если у него и появится заначка, то долго она точно не пролежит. Можете быть уверены, Лев заранее точно знает, на что потратит случайно задержавшиеся у него средства.
Девы копят грамотно, с умом. Держать дома свои кровные представители этого знака точно не станут — оценив все риски, преимущества и недостатки, выберут самый надежный банк и откроют в нем счет.
Весы, как и Львы, заначек не держат. Если какая-то сумма неожиданно останется непотраченной, просто засунут ее в шкаф или тумбочку, не задумываясь о том, что там она может попасться на глаза любому.
Скорпион без сбережений жить не может — некомфортно себя чувствует. Все траты он строго контролирует, излишки средств хранит там, где точно никто не ходит. Рожденные под этим созвездием обычно делают хитрые тайники на чердаках, в дымоходах, в погребах.
Для Стрельца средства ничего особенного не значат, он живет ради эмоций и впечатлений, а не ради богатства. Все заработанное он тратит на развлечения, хобби, путешествия и все, что доставляет ему удовольствие. Ради новой поездки или желанной вещи он может скопить небольшую сумму, но просто так хранить средства такой человек точно не станет.
Козерог всех, кто хоть что-то покупает по собственному желанию, а не по острой необходимости, считает транжирами и приходит в ужас, если члены его семьи тратят деньги слишком быстро и легко. Сбережения Козерога всегда разбиты на небольшие суммы в разной валюте и разложены по счетам в разных банках — а вдруг доллар упадет или кризис грянет?
Водолей долго деньги не держит, но прячет их всегда изощренно, в необычных местах. Может зарыть в горшок с цветком или положить под стельку старого сапога, лежащего в кладовке.
Рыбы любят свои деньги рассовывать по разным местам квартиры и благополучно забывать, куда и что они положили. Спустя некоторое время средства бросается искать вся семья, спасает зачастую только то, что заначек несколько — какая-то обязательно находится.
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