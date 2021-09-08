Старые сапоги и пыльные матрасы: где хранят деньги разные знаки Зодиака

Близнецы вообще не контролируют свои накопления, хоть и привыкли что-то да откладывать. Они могут долго искать свою заначку, потому что не помнят, куда точно ее положили, а после выяснить, что «тайничок» пуст — все давно потрачено.

Скупость Раков не знает границ. Деньги греют им душу, достаточной для представителя этого знака суммы просто не существует — копят они всю жизнь, не останавливаясь. Сбережения любят прятать в спальне, где можно закрыться перед сном и с упоением пересчитать все купюры и монеты, чтобы успокоиться.