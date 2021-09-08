АРАБЫ СЛИШКОМ ГОРЯЧИ ⟩ Эстонская красотка вернулась из Дубая в Эстонию, чтобы найти себе мужчину!

Мари-Лийс родом из Таллинна, но живет в Дубае. «Я хотела попытаться выжить за границей», - объясняет она свое решение. Она приехала на лето в Эстонию и вскоре намерена вернуться обратно в Дубай. Но все может пойти иначе.

По словам Мари-Лийс, ее участие в эстонском реалити-шоу Armastuse Malev или «Полк любви» не означает, что в Дубае нет красивых мужчин. «Конечно, они красивые! Но стабильности я там не нашла», - признает эстонка. Блондинка считает, что возможная причина в том, что она привыкла к довольно спокойным по характеру нашим мужчинам. Как говорится, некоторые любят похолоднее. Она посетовала и на то, что не может ни с кем в Дубае завязать тесные отношения.

Но, как уверяет Мари-Лийс, эстонские мужчины в одном похожи с мужчинами из Дубая. Чем? Смотрите видео ниже!