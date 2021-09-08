ФОТО ⟩ Живущие в Америке сестры-близнецы из Кохтла-Ярве заманивают поклонников в соцсети очень соблазнительными снимками

Лера опубликовала откровенный пост в социальных сетях, представ перед поклонниками в крошечном бикини. Ее снимок лайкнули почти 7000 человек. Кстати, у Леры или Валерии из Ида-Вирумаа уже более 31000 подписчиков в Instagram.

По количеству жарких публикаций в соцсетях Лере не устпает и ее сестра Аделия Кларк, а по количеству подписчиков лидирует - благодаря знакомствам со знаменитостями у нее более 100 000 фолловеров. Как и ее сестра, Аделия предпочитает сниматься в эротических бикини, чтобы поклонники смогли ощутить всю ее чувственность и сексуальную привлекательность.

Сестры-близнецы Лера и Аделия Кларк переехали с мамой из Эстонии в США в начале 2000-х, когда им было по 7 лет. Любовь привела их в Америку: мать девочек Регина познакомилась с американцем, и вскоре с дочерьми переехала к избраннику. Теперь вся семья имеет гражданство США.

Другие членые семьи Регины из Кохтла-Ярве остались в Эстонии. В 2011 году Аделия написала в Твиттере, что забыла материнский язык. «Твоя бабушка из Эстонии звонит, а все, что ты можешь сказать по-русски, - это НЕТ и ДА, - сетовала Аделия. Хотя сестрам, вероятно, никогда не приходилось говорить по-эстонски, Инстаграм Леры украшает надпись Estonian EE.