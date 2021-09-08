Ольга Бузова осудила аборты и предложила помощь беременной поклоннице
Поющая телеведущая не понимает, как можно лишить жизни ребенка, пишет Пятый канал.
Поющая телеведущая не понимает, как можно лишить жизни ребенка, пишет Пятый канал.
Скандально известная певица и телеведущая Ольга Бузова часто поднимает острые социальные темы на своей странице в Instagram. На этот раз звезда телепроекта «Дом-2» высказалась насчет абортов. Она призналась, что против прерывания беременности — поэтому предложила девушкам, которые находятся в положении, свою помощь.
«Я созвонилась с одной из подписчиц и предложила свою помощь на этапе беременности. Я говорю о моральной, физической и финансовой поддержке. Кстати, еще можно помочь добрым словом. Иногда оно в силах изменить жизнь», — сказала теледива.
Ольга Бузова также отметила, что не понимает, как можно лишить ребенка жизни или отправить его в детский дом. Поэтому в настоящее время в приоритете для исполнительницы — спасение человеческих жизней.
«Девочки! Может кто-то из вас в такой же ситуации? И вы не знаете, как быть. Напишите мне. Не стесняйтесь, не бойтесь! Я вечером обязательно прочитаю весь директ. Всем помочь я, конечно, не смогу, но нескольким конкретным девочкам — конечно», — подытожила она.
Стоит отметить, что сама 35-летняяя Ольга Бузова пока не стала мамой. В браке с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая хотела завести ребенка, но по итогу ничего не вышло.