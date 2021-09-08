Ольга Бузова осудила аборты и предложила помощь беременной поклоннице

Скандально известная певица и телеведущая Ольга Бузова часто поднимает острые социальные темы на своей странице в Instagram. На этот раз звезда телепроекта «Дом-2» высказалась насчет абортов. Она призналась, что против прерывания беременности — поэтому предложила девушкам, которые находятся в положении, свою помощь.

«Я созвонилась с одной из подписчиц и предложила свою помощь на этапе беременности. Я говорю о моральной, физической и финансовой поддержке. Кстати, еще можно помочь добрым словом. Иногда оно в силах изменить жизнь», — сказала теледива.

Ольга Бузова также отметила, что не понимает, как можно лишить ребенка жизни или отправить его в детский дом. Поэтому в настоящее время в приоритете для исполнительницы — спасение человеческих жизней.

«Девочки! Может кто-то из вас в такой же ситуации? И вы не знаете, как быть. Напишите мне. Не стесняйтесь, не бойтесь! Я вечером обязательно прочитаю весь директ. Всем помочь я, конечно, не смогу, но нескольким конкретным девочкам — конечно», — подытожила она.

ФОТО: Instagram

Стоит отметить, что сама 35-летняяя Ольга Бузова пока не стала мамой. В браке с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая хотела завести ребенка, но по итогу ничего не вышло.



