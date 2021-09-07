ФОТО И ВИДЕО ⟩ Реальная история о том, как депутат Рийгикогу застрял в туалете и как его спасали

«Иногда такое случается, - написал реформист Марко Михкельсон в Facebook. Он пошел мыть руки в туалет Рийгикогу и застрял там.

«Дверь не открывалась... К счастью, телефон был с собой, и Биргит - советник комитета по иностранным делам еще в доме. Поэтому она попросила помощи у полицейских, охраняющих Рийгикогу».

Однако полицейские не справились, и на помощь пришлось звать штатного ремонтника, который взял циркулярную пилу и вызволил несчастного депутата из туалета. «50 минут, и дело сделано», - констатировал политик.

Теперь Михкельсон советует всем депутатам брать телефон в туалет. «На всякий случай», - шутит он.