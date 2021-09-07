Время позаботиться о себе: гороскоп от Павла Глобы с 6 по 12 сентября

Козерог. Благоприятные дни: 6, 7, 10 сентября; неблагоприятные дни: 8, 9 сентября. Вторая неделя сентября станет идеальным периодом для Козерогов для знакомств или установления длительных отношений. Уже занятым представителям этого земного знака тоже не стоит переживать. Сейчас звезды благоприятствуют Козерогам в любовной сфере, так что можно смело проявлять инициативу. Отправляйтесь с вашим партнером в поездку — сейчас самое время наполнить отношения новыми красками.
На работе у Козерогов не предвидится никаких проблем. Наоборот, вам удастся поднять свой авторитет и даже заключить серьезный контракт. Также звезды все еще советует обратить внимание на функционирование желчного пузыря и печени. Злоупотребление алкоголем может привести к проблемам.
Водолей. Благоприятные дни: 8, 9, 12 сентября; неблагоприятные дни: 10, 11 сентября. Сейчас представители этого знака зодиака вступили в фазу противоречивого отношения к миру. В отношениях с партнером не удастся избежать конфликтов. Возможны размолвки и даже расставание. Однако не стоит рубить сплеча. Прежде чем принимать поспешные решения по отношению к вашей второй половинке, лучше успокойтесь и проанализируйте все произошедшее.
На работе у Водолеев сейчас не самый благоприятный период для продуктивной деятельности. Чтобы добиться поставленной цели, представителям этого воздушного знака с большой вероятностью придется пойти на риск. Звезды предупреждают: на этой неделе у Водолеев могут обостриться болезни мочеполовой сферы.
Рыбы. Благоприятные дни: 10, 11, 12 сентября; неблагоприятные дни: 6, 7 сентября. Зодиакальных рыб на этой неделе ждет разлад в отношениях. Ваш партнер может попытаться вас перевоспитать или указать на допущенные промахи. Даже если вы готовы доказать обратное, лучше сдержаться и не обострять ситуацию. Конфликт может обернуться серьезными проблемами в будущем.
На работе Рыбам лучше не подписывать серьезные контракты. Кредиты лучше тоже не брать, иначе потом придется пожалеть из-за кабальных условий. По-прежнему сохраняется опасность возникновения либо обострения уже имеющейся болезни почек.
Овны. Благоприятный день: 12 сентября; неблагоприятные дни: 8, 9 сентября. Овнам на этой неделе также не удастся избежать сложностей в отношениях с противоположным полом. Сейчас не лучшее время для знакомств. Лучше сосредоточиться на нерешенных проблемах, которые с большой вероятностью вновь навалятся на вас в ближайшие несколько дней. Это же касается и сферы работы. Сейчас Овнам следует понять, какие ошибки они уже совершили, и постараться как можно быстрее их исправить. Есть риск отравиться в чебуречных или шашлычных.
Тельцы. Благоприятные дни: 6, 7 сентября; неблагоприятные дни: 10, 11 сентября. Представители этого знака зодиака могут рассчитывать на хорошее знакомство. Однако звезды советуют внимательно присмотреться к представителю противоположного пола. Если вы или ваш возможный партнер затеете любовную игру, то она может превратиться в соревнование до первого поражения. Сейчас для типичных Тельцов наступает идеальная пора для веселого времяпрепровождения и незапланированных дружеских встреч.
На работе представителям этого знака выпадет шанс увеличить свой капитал и расширить сферу влияния. Звезды также советуют не пренебрегать теплыми вещами и лечебной профилактикой — есть риск заболеть.