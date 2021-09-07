Время позаботиться о себе: гороскоп от Павла Глобы с 6 по 12 сентября

Дева. Благоприятные дни: 10, 11 сентября; неблагоприятные дни: 6, 7, 12 сентября. Вторая неделя сентября порадует зодиакальных Дев приятными встречами. Если вы давно жаждали с головой окунуться в новые отношения, то сейчас звезды на вашей стороне. Однако не стоит надеяться на роман с первым же встречным. Важно, чтобы у вас с партнером совпадали интересы. Состоящие в браке Девы могут рассчитывать на возрождение страсти.

В сфере работы звезды советуют быть начеку. Сейчас как никогда важно проявить себя с лучшей стороны или хотя бы не совершить ошибку. Любой просчет может сказаться на вашем благополучии. Чрезмерная загруженность может стать причиной нервного срыва.

Весы. Благоприятный день: 12 сентября; неблагоприятные дни: 8, 9 сентября. Представители этого знака могут не рассчитывать на новые романы. А вот Весам, состоящим в браке, важно сосредоточиться на отношениях с избранником или избранницей. В ближайшем будущем между вами может возникнуть чувство опустошенности. Не забывайте проговаривать с партнером любые, даже самые незначительные обиды или претензии — иначе пропасть между вами будет становиться все больше. Смело доверяйте своей интуиции в отношениях с противоположным полом.

На работе зодиакальным Весам тоже не удастся расслабиться. Сейчас не самый благоприятный момент для начала новых проектов или других важных дел. Важно не допустить серьезных ошибок. Зато в сфере здоровья Весам опасаться нечего. Однако не стоит забыть, что в начале осени многие люди подвержены сезонным заболеваниям. Поэтому не стоит забывать о мерах эпидемиологической предосторожности.

Скорпион. Благоприятные дни: 6, 7 сентября; неблагоприятные дни: 10, 11 сентября. Новая неделя не готовит ничего хорошего в любовной сфере. Если вы уже в отношениях, но что-то не клеится, то стоит задуматься — точно ли вы с тем человеком? Если вы не один год встречаетесь со своим избранником и все чаще стали замечать, что он вас утомил, — постарайтесь привнести в ваши будни что-то новое. Иначе жизнь с партнером рискует превратиться в каторгу.

На работе Скорпионам не помешало бы проявить инициативу. Сейчас самый благоприятный момент для того, чтобы обогнать своих конкурентов и изучить рынок. Но не стоит забывать о качественном отдыхе, иначе могут пострадать зрение и нервная система.

Стрелец. Благоприятные дни: 8, 9 сентября; неблагоприятные дни: 6, 7, 12 сентября. Представителям зодиакальных Стрельцов на этой неделе в вопросах любви везет — это касается как новых отношений, так и текущих. И все же стоит продумывать свои слова и действия, чтобы они не отразились негативно на вашем будущем. Сейчас для Стрельцов наступает благоприятный период для планирования семьи.