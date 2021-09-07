Вт, 7.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Время позаботиться о себе: гороскоп от Павла Глобы с 6 по 12 сентября

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Павел Глоба рассказал, чего представителям всех знаков зодиака стоит ожидать на этой неделе. Особенно важно обратить внимание на сферу здоровья, ведь начало осени часто сопровождается вспышками сезонных заболеваний.

Дева. Благоприятные дни: 10, 11 сентября; неблагоприятные дни: 6, 7, 12 сентября. Вторая неделя сентября порадует зодиакальных Дев приятными встречами. Если вы давно жаждали с головой окунуться в новые отношения, то сейчас звезды на вашей стороне. Однако не стоит надеяться на роман с первым же встречным. Важно, чтобы у вас с партнером совпадали интересы. Состоящие в браке Девы могут рассчитывать на возрождение страсти.

В сфере работы звезды советуют быть начеку. Сейчас как никогда важно проявить себя с лучшей стороны или хотя бы не совершить ошибку. Любой просчет может сказаться на вашем благополучии. Чрезмерная загруженность может стать причиной нервного срыва.

Весы. Благоприятный день: 12 сентября; неблагоприятные дни: 8, 9 сентября. Представители этого знака могут не рассчитывать на новые романы. А вот Весам, состоящим в браке, важно сосредоточиться на отношениях с избранником или избранницей. В ближайшем будущем между вами может возникнуть чувство опустошенности. Не забывайте проговаривать с партнером любые, даже самые незначительные обиды или претензии — иначе пропасть между вами будет становиться все больше. Смело доверяйте своей интуиции в отношениях с противоположным полом.

На работе зодиакальным Весам тоже не удастся расслабиться. Сейчас не самый благоприятный момент для начала новых проектов или других важных дел. Важно не допустить серьезных ошибок. Зато в сфере здоровья Весам опасаться нечего. Однако не стоит забыть, что в начале осени многие люди подвержены сезонным заболеваниям. Поэтому не стоит забывать о мерах эпидемиологической предосторожности.

Скорпион. Благоприятные дни: 6, 7 сентября; неблагоприятные дни: 10, 11 сентября. Новая неделя не готовит ничего хорошего в любовной сфере. Если вы уже в отношениях, но что-то не клеится, то стоит задуматься — точно ли вы с тем человеком? Если вы не один год встречаетесь со своим избранником и все чаще стали замечать, что он вас утомил, — постарайтесь привнести в ваши будни что-то новое. Иначе жизнь с партнером рискует превратиться в каторгу.

На работе Скорпионам не помешало бы проявить инициативу. Сейчас самый благоприятный момент для того, чтобы обогнать своих конкурентов и изучить рынок. Но не стоит забывать о качественном отдыхе, иначе могут пострадать зрение и нервная система.

Стрелец. Благоприятные дни: 8, 9 сентября; неблагоприятные дни: 6, 7, 12 сентября. Представителям зодиакальных Стрельцов на этой неделе в вопросах любви везет — это касается как новых отношений, так и текущих. И все же стоит продумывать свои слова и действия, чтобы они не отразились негативно на вашем будущем. Сейчас для Стрельцов наступает благоприятный период для планирования семьи.

На работе лучше сосредоточиться на уже поставленных целях. Качественный подход к делу сыграет вам на руку и даже может привести к карьерному росту. А вот в сфере здоровья возможны проблемы, связанные с позвоночником. Если вас уже мучили боли в спине, то лучше наконец-то записаться на прием к врачу. Также звезды советуют зодиакальным Стрельцам опасаться коронавируса.

Козерог. Благоприятные дни: 6, 7, 10 сентября; неблагоприятные дни: 8, 9 сентября. Вторая неделя сентября станет идеальным периодом для Козерогов для знакомств или установления длительных отношений. Уже занятым представителям этого земного знака тоже не стоит переживать. Сейчас звезды благоприятствуют Козерогам в любовной сфере, так что можно смело проявлять инициативу. Отправляйтесь с вашим партнером в поездку — сейчас самое время наполнить отношения новыми красками.

На работе у Козерогов не предвидится никаких проблем. Наоборот, вам удастся поднять свой авторитет и даже заключить серьезный контракт. Также звезды все еще советует обратить внимание на функционирование желчного пузыря и печени. Злоупотребление алкоголем может привести к проблемам.

Водолей. Благоприятные дни: 8, 9, 12 сентября; неблагоприятные дни: 10, 11 сентября. Сейчас представители этого знака зодиака вступили в фазу противоречивого отношения к миру. В отношениях с партнером не удастся избежать конфликтов. Возможны размолвки и даже расставание. Однако не стоит рубить сплеча. Прежде чем принимать поспешные решения по отношению к вашей второй половинке, лучше успокойтесь и проанализируйте все произошедшее.

На работе у Водолеев сейчас не самый благоприятный период для продуктивной деятельности. Чтобы добиться поставленной цели, представителям этого воздушного знака с большой вероятностью придется пойти на риск. Звезды предупреждают: на этой неделе у Водолеев могут обостриться болезни мочеполовой сферы.

Рыбы. Благоприятные дни: 10, 11, 12 сентября; неблагоприятные дни: 6, 7 сентября. Зодиакальных рыб на этой неделе ждет разлад в отношениях. Ваш партнер может попытаться вас перевоспитать или указать на допущенные промахи. Даже если вы готовы доказать обратное, лучше сдержаться и не обострять ситуацию. Конфликт может обернуться серьезными проблемами в будущем.

На работе Рыбам лучше не подписывать серьезные контракты. Кредиты лучше тоже не брать, иначе потом придется пожалеть из-за кабальных условий. По-прежнему сохраняется опасность возникновения либо обострения уже имеющейся болезни почек.

Овны. Благоприятный день: 12 сентября; неблагоприятные дни: 8, 9 сентября. Овнам на этой неделе также не удастся избежать сложностей в отношениях с противоположным полом. Сейчас не лучшее время для знакомств. Лучше сосредоточиться на нерешенных проблемах, которые с большой вероятностью вновь навалятся на вас в ближайшие несколько дней. Это же касается и сферы работы. Сейчас Овнам следует понять, какие ошибки они уже совершили, и постараться как можно быстрее их исправить. Есть риск отравиться в чебуречных или шашлычных.

Тельцы. Благоприятные дни: 6, 7 сентября; неблагоприятные дни: 10, 11 сентября. Представители этого знака зодиака могут рассчитывать на хорошее знакомство. Однако звезды советуют внимательно присмотреться к представителю противоположного пола. Если вы или ваш возможный партнер затеете любовную игру, то она может превратиться в соревнование до первого поражения. Сейчас для типичных Тельцов наступает идеальная пора для веселого времяпрепровождения и незапланированных дружеских встреч.

На работе представителям этого знака выпадет шанс увеличить свой капитал и расширить сферу влияния. Звезды также советуют не пренебрегать теплыми вещами и лечебной профилактикой — есть риск заболеть.

Близнецы. Благоприятные дни: 8, 9 сентября; неблагоприятные дни: 6, 7, 12 сентября. На этой неделе типичным Близнецам лучше не искушать судьбу и не заниматься решением вопросов в любовной сфере. Представителям этого воздушного знака предстоит столкновение с родителями, особенно если между вами сейчас сложные отношения. Близнецам, состоящим в браке, следует быть готовыми к возможной ссоре с партнером.

Зато на работе Близнецам удастся проявить себя. Сейчас благоприятный период для приобретения недвижимости, строительства или участия в долгосрочном проекте. Представителей этого знака на этой неделе могут беспокоить боли в области желудка и диафрагмы.

Рак. Благоприятные дни: 6, 7, 10 сентября; неблагоприятные дни: 8, 9 сентября. Типичные Раки на этой неделе получат возможность расширить круг общения. Сейчас вас ждут поездки, активное общение — как реальной жизни, так и в социальных сетях. Однако свободным Ракам не стоит рассчитывать на начало серьезных отношений.

Ракам сейчас будет полезно отправиться в командировку. Если сидеть на одном месте, то есть риск не преуспеть в делах. Звезды также советуют избегать сквозняков.

Лев. Благоприятные дни: 8, 9 сентября; неблагоприятные дни: 10, 11 сентября. На этой неделе звезды благоприятствуют зодиакальным Львам в любовной сфере. Если у вас давно зрели грандиозные планы на возлюбленного или возлюбленную, то самое время их реализовать. Все ваши знаки внимания с большой вероятностью будут приняты партнером. А ценные подарки любимым могут стать большим вкладом в будущее Львов.

Сейчас для представителей этого знака наступает хороший период для решения всех вопросов материального характера и крупных приобретений. Звезды также советуют Львам внимательно отнестись к своему рациону. Сейчас лучше позаботиться о себе и соблюдать диету.

НАВЕРХ
Back