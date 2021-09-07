ФОТО ⟩ Парик не помогает: Пугачева уже не может спрятать свою лысину

О том, как провела свободное время Алла Пугачева вне своего замка в деревне Грязь, рассказал ее молодой муж Максим Галкин. По словам шоумена, которого, кстати, самого на рыбалке не было, потому что он снимал новые выпуски своей развлекательной передачи «Лучше всех!» на Первом канале, Примадонна вместе с детьми Гарри и Лизой отправилась на рыбалку по приглашению Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова. Вместе с собой, кстати, они прихватили лишь дочь Клаву.

По всей видимости, ни Никита Пресняков с женой Аленой Красновой, ни Дени Байсаров не смогли составить компанию семейству. Впрочем, судя по видео, которое Галкин опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети «Инстаграм», всем и так было очень весело.

Максим рассказал, что Лизе сразу улыбнулась удача — она смогла поймать устрицу. А вот ее брат Гарри долго оставался без улова. Но он не терял надежды, что обязательно кто-нибудь попадет ему на крючок. Сын шоумена и певицы сидел с удочкой довольно долго, и, к счастью, ему удалось поймать большую рыбу.

Обрадованный мальчик бросился в объятия матери. Вскоре Алла Пугачева обнимала и дочь Лизу, которой тоже улыбнулась удача. В Сети появились скриншоты, сделанные по видео. На одном из них и видно, как Примадонна обнимает дочку. Впрочем, пока одни фанаты умилялись, глядя на это фото, другие обратили внимание на прическу артистки.