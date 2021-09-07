ИСТОРИЯ ЛЮБВИ НА МИЛЛИОН ⟩ Как вторая жена Бельмондо спасла ему жизнь и благодаря ребенку поставила на ноги

«Герой-любовник — это не ваше призвание. С такой внешностью на сцене делать нечего, разве что застрять в амплуа слуги, да и то во втором составе. И уж точно не стоит перед камерой целоваться с женщиной», — такими хлесткими словами экзаменатор Консерватории драматических искусств в Париже отрезал Жан-Полю Бельмондо дорогу на большой экран. Вернее, думал, что отрезал — будущий секс-символ эпохи всегда получал, что хотел. И кого хотел, рассказывает Woman.ru.

ФОТО: Postimees

Итальянцы называли Жан-Поля уродцем — обидное прозвище он заслужил благодаря разбитому носу. Дефект Бельмондо получил на соревнованиях по боксу: вкупе с резкими чертами лица он «забронировал» для актера роли неотесанных бандитов и мафиози. Но весь мир вдруг взял и без памяти влюбился в этот мужественный подбородок и чувственные губы, вознеся Жан-Поля на пьедестал самых красивых мужчин мира.

Правда, это звание ему всю жизнь пришлось делить с Аленом Делоном: неразлучные и заклятые друзья, вечные соперники и тяжеловесы в мире французского кино вместе олицетворяли то, что хотели, хотят и будут всем сердцем желать женщины: правильную интеллигентную красоту, безрассудную горячность и несовершенную страсть. Воплощением последнего и был Жан-Поль Бельмондо.

Великий актер ушел из жизни на 89-м году жизни, оставив после себя легендарные фильмы и бередящие разум истории любви. Не все они были пережиты на экране: кинокрасавец разбивал сердца почти с такой же регулярностью, как и получал награды за свою игру.

Бельмондо в 1960 году ФОТО: SCANPIX

Героя-любовника сомнительной внешности обожали и ненавидели самые красивые блондинки мира, а он признавался: «Без женщин я ничто!»

Поразительно, но его знаковые фильмы и роли в театре каким-то образом предвосхищали или описывали непростую личную жизнь актера. Посудите сами: «Мой друг — вор», «Смешные жеманницы», «Лекарь поневоле», «Укрощение строптивой», «Баловень судьбы», «Будь красива и помалкивай» — все это было в жизни Бельмондо.

Бельмондо в 1974 году ФОТО: -

«Мой друг — вор», например, — это точно история о бельгийской модели Барбаре Гандольфи. Когда актер закрутил роман с красоткой, ему было 75 лет и он был уверен, что к этому возрасту уж точно знает толк в женщинах. Но и на такого опытного ловца прибежала хищница: Барбара обчистила счет Жан-Поля и исчезла, прихватив с собой двести тысяч евро.

С Барбарой Гандольфи ФОТО: GUILLAUME HORCAJUELO

Воплощением идеи «Будь красива и помалкивай» в судьбе киномачо стала Мария Карлос Сотомайор. Бельмондо обожал ее, а 20-летняя девушка любила шопинг, вечеринки и других мужчин. Бесспорно, она была красива, но в комплекте с неотразимой внешностью шла непокорность и вспыльчивость. На расставание с актером Мария подарила Жан-Полю щенка терьера, пожелав найти счастье «хотя бы с этой с***й».