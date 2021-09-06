Актриса Ирина Мирошниченко рассказала о «страшной» борьбе с коронавирусом

79-летняя народная артистка России соблюдала режим самоизоляции, однако все же заразилась после того, как в ней гости пришла знакомая. Та сказала, что пока не определилась, стоит ли ей делать прививку. Как оказалось, у нее был COVID-19, которым она заразила актрису.

Мирошниченко тоже не успела вакцинироваться и оказалась в больнице. Она призналась, что не хочет вспоминать этот период, так как боится заплакать. «Это было страшно. Никому не пожелаю эту болезнь. В театре никто не знал, в каком я была состоянии. Когда попала в «красную» зону 52-й больницы, я отключила телефон, из моих близких никто ни с кем не разговаривал», — сказала артистка.

Ирина Мирошниченко ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Она поблагодарила врачей, которые спасли ее, и порадовалась, что может вернуться к работе. Актриса подчеркнула, что здоровье — это самое главное. «Соскучилась по своим коллегам-артистам, по журналистам. Это такое счастье ощущать, что ты живой, что ты нужен людям», — отметила Мирошниченко.