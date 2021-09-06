ИНТЕРВЬЮ ⟩ Анджелина Джоли боялась за безопасность своих детей из-за Брэда Питта
Голливудская актриса Анджелина Джоли боялась за безопасность своих детей в браке с артистом Брэдом Питтом. Об этом она призналась в интервью The Guardian.
Голливудская актриса Анджелина Джоли боялась за безопасность своих детей в браке с артистом Брэдом Питтом. Об этом она призналась в интервью The Guardian.
Джоли не смогла напрямую ответить на вопрос интервьюера о причине страха за семью, подчеркнув, что все еще участвует в судебном процессе, связанном с опекой над общими с Питтом детьми.
«Я не такой человек, который с легкостью принял бы решение, которое мне пришлось принять. Мне через многое пришлось пройти, прежде чем я пришла к тому, чтобы отдалиться от отца моих детей», — добавила актриса, передает Gazeta.ru.
Ранее в сентябре сообщалось, что Питт и Джоли намерены продолжить судебный процесс, связанный с опекой над их детьми. В августе судья Джон Одеркирк, который вел дело и разрешил Питту проводить больше времени с наследниками, был отстранен по требованию стороны Джоли, а его решение было отменено.