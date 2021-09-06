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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Анджелина Джоли боялась за безопасность своих детей из-за Брэда Питта

Анджелина Джоли ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Голливудская актриса Анджелина Джоли боялась за безопасность своих детей в браке с артистом Брэдом Питтом. Об этом она призналась в интервью The Guardian.

Джоли не смогла напрямую ответить на вопрос интервьюера о причине страха за семью, подчеркнув, что все еще участвует в судебном процессе, связанном с опекой над общими с Питтом детьми.

Журналист предложил кивнуть ей, если речь идет о разводе и ее обвинениях в адрес актера о домашнем насилии. Джоли кивнула в ответ. Она также подтвердила, что во время совместной жизни с Питтом опасалась за безопасность всей своей семьи.

«Я не такой человек, который с легкостью принял бы решение, которое мне пришлось принять. Мне через многое пришлось пройти, прежде чем я пришла к тому, чтобы отдалиться от отца моих детей», — добавила актриса, передает Gazeta.ru.

Ранее в сентябре сообщалось, что Питт и Джоли намерены продолжить судебный процесс, связанный с опекой над их детьми. В августе судья Джон Одеркирк, который вел дело и разрешил Питту проводить больше времени с наследниками, был отстранен по требованию стороны Джоли, а его решение было отменено.

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