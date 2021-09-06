ИНТЕРВЬЮ ⟩ Анджелина Джоли боялась за безопасность своих детей из-за Брэда Питта

Джоли не смогла напрямую ответить на вопрос интервьюера о причине страха за семью, подчеркнув, что все еще участвует в судебном процессе, связанном с опекой над общими с Питтом детьми.

Журналист предложил кивнуть ей, если речь идет о разводе и ее обвинениях в адрес актера о домашнем насилии. Джоли кивнула в ответ. Она также подтвердила, что во время совместной жизни с Питтом опасалась за безопасность всей своей семьи.

«Я не такой человек, который с легкостью принял бы решение, которое мне пришлось принять. Мне через многое пришлось пройти, прежде чем я пришла к тому, чтобы отдалиться от отца моих детей», — добавила актриса, передает Gazeta.ru.