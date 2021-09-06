ФОТО ⟩ Украинский флаг? В чем пришли звездные гости Венецианского кинофестиваля

Еще одной яркой премьерой вчерашнего вечера на Венецианском кинофестивале стала новая картина Аны Лили Амирпур под названием «Мона Лиза и кровавая луна». Фильм гостям смотра представили голливудская звезда Кейт Хадсон, сыгравшая в нем главную роль, и ее коллеги по картине Эд Скрейн и Крэйг Робинсон.
На красную дорожку Кейт вышла в алом полупрозрачном платье. Свой образ Хадсон дополнила фирменными небрежными локонами и маникюром в цвет наряда. Казалось, актриса не обделила вниманием ни одного репортера и успела улыбнуться в каждую из смотрящих на нее камер.
Режиссер ленты Ана Лили Амирпур в этот вечер также привлекла внимание фотографов, потому что вышла на красную дорожку со своим верным другом — любимым псом.
Несколькими часами ранее, на пресс-конференции, Ана Лили Амирпур призналась, что задумала снять этот фильм еще до начала пандемии коронавируса, однако от этого он получился не менее актуальным.
Картина рассказывает о девушке с невероятными способностями, которой удается сбежать из психбольницы после десяти лет заточения. Однако, оказавшись на свободе, героиня сталкивается с серьезной проблемой: жизнь за пределами больницы оказывается не менее опасной и жестокой.
Шарлотта Генсбур, режиссер Мишель Франко, Тим Рот, Иазуа Лариос.
Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pictures
Также своим нарядом поразила французская актриса Шарлотта Генсбург, которая посетила премьеру фильма «Закат» 5 сентября. Для эффектного появления на острове Лидо 49-летняя актриса выбрала ультра-короткое платье и сапоги-чулки, расшитые бусинами, все от Saint Laurent.
Мишель Франко представил в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля драму "Закат". Главные роли в ней исполнили Тим Рот и Шарлотта Генсбур. Режиссер рассказал, что во время работы над сценарием не обращался к каким-либо отсылкам, но после заметил сходство с романом "Посторонний" Альбера Камю.
В фильме "Закат" Франко возвращается к камерной манере повествования, характерной для его работ прошлых лет, пишет 5 сентября ТАСС. "Мне понравилась идея о герое-чужестранце, который находится на важном этапе своей жизни и в этот момент приезжает в страну, языка которой он не понимает. Он вливается в местное сообщество, но преимущественно молчит.
Может быть, поэтому актриса Иазуа Лариос, исполняющая одну из ключевых ролей в картине Франко, решила выбрать наряд в цветах украинского флага?