ФОТО ⟩ Украинский флаг? В чем пришли звездные гости Венецианского кинофестиваля

На красную дорожку Кейт вышла в алом полупрозрачном платье. Свой образ Хадсон дополнила фирменными небрежными локонами и маникюром в цвет наряда. Казалось, актриса не обделила вниманием ни одного репортера и успела улыбнуться в каждую из смотрящих на нее камер.

Крейг Робинсон, Кейт Хадсон, Ана Лили Амирпур и Эд Скрейн на премьере фильма «Мона Лиза и Кровавая луна» в рамках 78-го Венецианского международного кинофестиваля в Венеции, Италия, 5 сентября 2021 г. ФОТО: Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pictures

Режиссер ленты Ана Лили Амирпур в этот вечер также привлекла внимание фотографов, потому что вышла на красную дорожку со своим верным другом — любимым псом.

Несколькими часами ранее, на пресс-конференции, Ана Лили Амирпур призналась, что задумала снять этот фильм еще до начала пандемии коронавируса, однако от этого он получился не менее актуальным.

Картина рассказывает о девушке с невероятными способностями, которой удается сбежать из психбольницы после десяти лет заточения. Однако, оказавшись на свободе, героиня сталкивается с серьезной проблемой: жизнь за пределами больницы оказывается не менее опасной и жестокой.

Шарлотта Генсбур, режиссер Мишель Франко, Тим Рот, Иазуа Лариос. Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pictures

Также своим нарядом поразила французская актриса Шарлотта Генсбург, которая посетила премьеру фильма «Закат» 5 сентября. Для эффектного появления на острове Лидо 49-летняя актриса выбрала ультра-короткое платье и сапоги-чулки, расшитые бусинами, все от Saint Laurent.

Мишель Франко представил в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля драму "Закат". Главные роли в ней исполнили Тим Рот и Шарлотта Генсбур. Режиссер рассказал, что во время работы над сценарием не обращался к каким-либо отсылкам, но после заметил сходство с романом "Посторонний" Альбера Камю.