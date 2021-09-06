Какая психологическая травма мешает вам жить?

Если задаться целью и узнать свою детскую травму, вы можете ее успешно проработать и избежать многих дальнейших проблем.

Именно для этого и был разработан тест «Травма детства». Для выполнения задания нужно:• принять максимально удобное положение тела, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, сконцентрировавшись на ярких воспоминаниях из детства и своих эмоциях, взглянуть на представленное изображение, определить, какой абстрактный рисунок вызывает у вас негативные эмоции.

ФОТО: Скрин

Определились с номером своего ответа? Узнайте результат.

1. Недостаток любви. Папа или мама в детстве уделяли вам мало внимания. Возможно, вы рано лишились одного из родителей, и это наложило свой отпечаток на всю последующую жизнь.

С тех пор вы постоянно ищите одобрения и привыкли заслуживать любовь. Это мешает построить близкие и доверительные отношения со своим партнером, а возможно, и вовсе встретить достойного человека.

Рекомендации

Научитесь получать любовь просто так, а не заслуживать ее. Также будет полезно поработать над повышением самооценки.

2. Крах надежд. В детстве вы пережили сильное разочарование. Возможно, отчаялись получить долгожданную игрушку, или не смогли завести домашнее животное, о котором мечтали.

Независимо от причины, вы потеряли веру в чудо и выросли расчетливым и прагматичным человеком.

Рекомендации

Вам нужно проработать вопросы доверия и развивать позитивное мышление.

3. Потеря веры в себя. Родители имели привычку постоянно сравнивать вас с другими детьми и находить массу недостатков.

Рекомендации

Их критика и недовольство отразились на самооценке и вере в свои силы во взрослом возрасте. Поработайте над этими вопросами.

4. Безответные чувства. Возможно, вы испытали безответную любовь в подростковом возрасте или еще в раннем детстве не смогли добиться одобрения от одного из родителей.

Независимо от причины вы закрылись в себе.

Рекомендации

Проработайте вопросы доверия и уверенности в завтрашнем дне. Учитесь искренне выражать свои чувства и не бойтесь осуждения.

Выяснив, какая психологическая травма детства мешает вам жить, обязательно воспользуйтесь полученной рекомендацией и проработайте ее. Это позволит избавиться от разрушительных мыслей и стать по-настоящему счастливым человеком.



