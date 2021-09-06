ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ ⟩ Сильвия Ильвес отпраздновала день рождения в море с самыми близкими людьми

В торжестве также участвовали известные люди: например, модельер Герли А. Шантель, певица и актриса Трийн Леллеп, ведущий и режиссер Март Сандер, который сделал видео с праздника.

«Наиболее характерное прилагательное для Сильвии - определенно страсть, которая заставляет ее заниматься как хорошей музыкой, так и зачастую большой ерундой в жизни», - описал Сандер именинницу и отметил, что во вторник можно было отметить сразу два события: новый президент Эстонии был избран в тот же день.

Именинница сказала порталу Elu24, что все лето она посвятила тому, чтобы отпраздновать праздник на лодке.

День рождения отметили на борту небольшого судна Lulu. «Лучший подарок - провести время с близкими!» - убеждена Сильвия. Виолончелистка напоминает, что официально она безработная. «Но я также могу спуститься с небес на месяц, чтобы создавать воспоминания со своими близкими хотя бы раз в год», - добавляет она.

Смотри, как прошел праздник Сильвии Ильвес!



