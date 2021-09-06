ВОТ ТАК ПОГУЛЯЛИ! ⟩ Гламурная вечеринка жены эстонского бизнесмена закончилась трагически - юбилярша упала с лестницы

Эвели, жена магната Йоакима Хелениуса, отметила свое 50-летие в пятницу грандиозной вечеринкой. Несмотря на то что в СМИ много веселых и гламурных кадров этого события, торжество закончилось плачевно - именинницу доставили в больницу.
Эвели, жена финского бизнесмена Йоакима Хелениуса, отпраздновала день рождения в Таллинне, устроив шикарную вечеринку в ресторане Tuljak. На мероприятии было много известных людей. Из постов, распространенных в соцсетях, выясняется, что на день рождения пригласили популярную эстонскую группы 2 Quick Start, а в ночи состоялось захватывающее огненное шоу.
Как сообщает Elu24, вечеринка для именинницы закончилась травмой - она упала на лестнице, да так неудачно, что пришлось вызывать скорую, которая и увезла Эвели в больницу.
Слухи о падении подтвердил и спуруг именинницы. «К счастью, вечеринка закончилась, когда Эвели упала, гости уже ушли», - рассказал Хелениус по телефону, добавив, что с женой все в порядке. Но тут в телефонный разговор вмешалась пострадавшая Эвели, и Хелениус резко прекратил беседу.
Хелениус - основатель и собственник фирмы Trigon Capital. С эстонкой Эвели Тикерпуу он познакомился в 2008 году в ресторане Chedi, в 2014 пара обвенчалась в Домском соборе. У них двое общих детей – Maксимилиан и Теодора Йоханна.