ВОТ ТАК ПОГУЛЯЛИ! ⟩ Гламурная вечеринка жены эстонского бизнесмена закончилась трагически - юбилярша упала с лестницы

Эвели, жена финского бизнесмена Йоакима Хелениуса, отпраздновала день рождения в Таллинне, устроив шикарную вечеринку в ​​ресторане Tuljak. На мероприятии было много известных людей. Из постов, распространенных в соцсетях, выясняется, что на день рождения пригласили популярную эстонскую группы 2 Quick Start, а в ночи состоялось захватывающее огненное шоу.

Как сообщает Elu24, вечеринка для именинницы закончилась травмой - она упала на лестнице, да так неудачно, что пришлось вызывать скорую, которая и увезла Эвели в больницу.

Слухи о падении подтвердил и спуруг именинницы. «К счастью, вечеринка закончилась, когда Эвели упала, гости уже ушли», - рассказал Хелениус по телефону, добавив, что с женой все в порядке. Но тут в телефонный разговор вмешалась пострадавшая Эвели, и Хелениус резко прекратил беседу.

Йоаким Хелениус и Эвели. ФОТО: Toomas Huik

Хелениус - основатель и собственник фирмы Trigon Capital. С эстонкой Эвели Тикерпуу он познакомился в 2008 году в ресторане Chedi, в 2014 пара обвенчалась в Домском соборе. У них двое общих детей – Maксимилиан и Теодора Йоханна.