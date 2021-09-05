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Сколько стоят пирожки и солянка от ласнамяэской управы

Команда Управы Ласнамяэ ФОТО: Facebook

Сегодня в Сикупилли проходит День дворовых кафе, среди прочих участников свои угощения предлагает и Управа Ласнамяэ.

Члены управы во главе со старейшиной Владимиром Светом предлагают попробовать их солянку за 3 евро, банановый хлеб за евро, маффины за три евро и даже шашлык.

Как думаете, оправданы ли такие цены, если учесть, что еду готовили не профессионалы?


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