Сколько стоят пирожки и солянка от ласнамяэской управы
Сегодня в Сикупилли проходит День дворовых кафе, среди прочих участников свои угощения предлагает и Управа Ласнамяэ.
Сегодня в Сикупилли проходит День дворовых кафе, среди прочих участников свои угощения предлагает и Управа Ласнамяэ.
Члены управы во главе со старейшиной Владимиром Светом предлагают попробовать их солянку за 3 евро, банановый хлеб за евро, маффины за три евро и даже шашлык.
Как думаете, оправданы ли такие цены, если учесть, что еду готовили не профессионалы?