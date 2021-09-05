Дочь Светланы Лободы будет жить с бабушкой

38-летняя Светлана Лобода отдала дочь в Первую Московскую гимназию. Обучение в учреждении стоит миллион шестьсот тысяч рублей в год. Певица решила не экономить на образовании наследницы, да и элитную школу ей расхвалил Максим Галкин.

«Я прилетела на один день, чтобы отвезти дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Максим сказал, что школа очень хорошая. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их», – сообщила Светлана в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

К слову, Галкин и Пугачева действительно в восторге от гимназии. Дети супругов, второклашки Лиза и Гарри, с удовольствием посещают все уроки.

ФОТО: Instagram

Напомним, Лобода родила Евангелину от хореографа Андрея Царя. Также артистка воспитывает дочь Тильду. По слухам, отцом второй наследницы звезды является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Как отмечала Светлана, она бы не отказалась еще раз стать матерью.

«Я очень счастливый человек, у меня есть все. Очень хотелось бы еще мальчика, нам не хватает. У нас такое бабье царство дома, много бабушек, теть, нянь. Когда собираемся вместе, то женщины одни. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: «Нужно что-то менять», – признавалась исполнительница в эфире канала «Украiина»



