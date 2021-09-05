Не к месту? ⟩ Ученики в Антсла любуются рекламой «В сентябре не пью», которая обещает трезвенникам более качественный секс

Рекламой и ее ненадлежащим расположением поделились в Facebook. «Территория между гимназией Антсла и музыкальной школой. Вероятно, реклама дойдет до целевой группы», - пошутил комментатор. «Молодые люди также являются целевой группой, ведь они всем этим тоже занимаются», - сказал другой.

Каждый год эту кампанию проводит Институт развития здравоохранения. «Цель кампании «В сентябре не пью» - охватить как можно более широкую целевую группу. У Антсла есть только один рекламный щит, нацеленный на сообщество - людей, которые живут, работают, переезжают в этот район», - сказала Elu24 Карин Килп, руководитель проекта Центра маркетинга здоровья Института развития здравоохранения.

По словам руководителя проекта, кампания стартовала 23 августа, и рекламный столб Антсла был выбран сроком на две недели. «Да, рядом находится школа, что означает, что тут будет ходить много учеников. Также тут неподалеку есть и Центр культуры», - сказала Килп.

Она считает, что дети ходят везде, что затрудняет размещение рекламы. «Дизайн кампании одинаков на всех столбах, и дети перемещаются повсюду. На выходных на этот рекламный столб будет наклеена еще одна реклама», - заявила Килп.

Реклама в Антсла обещает более качественный секс тем, кто не пьет! ФОТО: Viktor Vartšun/Erakogu



