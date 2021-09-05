Астропрогноз для всех знаков Зодиака на неделю с 6 по 12 сентября

Общий фон предстоящей недели связан прежде всего с усилением страстности и сексуальности, и даже, возможно, с некоторой распущенностью. Сильные чувственные энергии могут толкать на необдуманные поступки.

В деловой сфере в то же время возможны правильные идеи, которые будут хорошо вписываться в общий план действий. А также неожиданные находки, которые помогут раскрыться и проявить себя.

Овен – гороскоп на неделю

Овнам предстоит довольно конфликтная неделя. Особенно могут раздражать неверно понятые фразы, придирки окружающих к словам. Возможны ошибки и недопонимания устной и письменной речи. В общем, чем больше вы разговариваете, тем больше раздражения возникает.

Телец – гороскоп на неделю

Для Тельцов очень благоприятная неделя. Отличная возможность выразить себя, осознать свои настоящее цели и приблизиться к ним. Также у вас будет хорошее расположение духа и много энергии. На этой неделе можно начинать новые дела, заключать важные договоренности, ставить перед собой новые задачи.

Близнецы – гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя скорее напряженная. Вы можете столкнуться с окружающими при обсуждении принципиальных вопросов, затрагивающих интересы обеих сторон. Ваши коммуникационные способности будут на высоте. Вы сможете ярко и красочно описать всю ситуацию, проговорить все нюансы. И будете услышаны. Но прийти к соглашению все равно не удастся.

Рак – гороскоп на неделю

Для Раков неделя скорее позитивная. Вы собраны, сфокусированы, у вас много энергии и хорошее самочувствие. В целом дела будут ладиться. Однако при обсуждении с окружающими возможны затыки: неправильно понятые слова, придирки на ровном месте. Лучше пока по возможности сократить общение и разговоры.

Лев – гороскоп на неделю

Для Львов неделя благоприятная. Она позволит вам проявить себя через слово. Период хорош для публичных выступлений, пламенных речей, важных обсуждений с коллегами и близкими людьми. Вы будете особенно красноречивы и сможете произвести нужное впечатление на окружающих.

Дева – гороскоп на неделю

Девам неделя принесет особую осознанность. Это идеальный период, чтобы заглянуть внутрь себя, понять кто вы и чего хотите, куда вам двигаться дальше. Наметьте для себя планы — среднесрочные и долгосрочные. А потом прислушайтесь, отзываются ли они у вас глубоко внутри. Если не отзываются — исправьте планы, запишите новые и снова прислушайтесь к себе.

Весы – гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе желательно как можно больше общаться. Заключайте важные договоренности, обсуждайте вопросы, в том числе спорные, просто получайте удовольствие от разговоров с окружающими. У вас может быть такая внутренняя потребность. А также это принесет хорошие впечатления и результаты вовне.

Скорпион – гороскоп на неделю