Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака

Нежелательно заниматься любой тяжелой работой, интеллектуальной или физической. В делах, которые представляются особенно важными, могут возникнуть затруднения. Возможны неудачные совпадения, встречи с людьми, не вызывающими симпатии. Однако и приятные сюрпризы не исключены, пишет Dvorec.ru.

Овен

Овнам придется применить изобретательность и фантазию, чтобы решить задачи, которые ставит сегодня перед ними судьба. День не назовешь простым, но и преодоление трудностей можно превратить в увлекательное и интересное дело, тем более, что на помощь вам готовы прийти родственники и старшие друзья. Взаимопонимание с любимым человеком не назовешь полным, возможны ссоры из-за пустяков, взаимные упреки, лишенные оснований.

Финансовая ситуация не слишком хороша, многим представителям знака придется сократить расходы. Однако это никак не скажется на вашем образе жизни. По крайней мере, отказываться от запланированных удовольствий и развлечений не придется.

Телец

Тельцам стоит отложить дела и обратить внимание на состояние дел в сфере романтических отношений – именно в этой важнейшей области сегодня могут произойти важные события. На недостаток внимания со стороны представителей противоположного пола жаловаться не придется, для знакомств и свиданий день вполне подходит. Ничуть не хуже складывается и ситуация в семье: недостаток взаимопонимания вам не грозит.

Звезды советуют отказаться от утомительных поездок и тяжелой работы – Тельцы заслужили право хорошо отдохнуть и повеселиться от души. Непременно порадует вас встреча с друзьями детства и юности, а также человеком, к которому вы некогда питали нежные чувства.

Близнецы

День будет удачным для тех, кто планирует посвятить его учебе или творческой деятельности. Сегодня Близнецы легко усваивают информацию и находят ей достойное применение, делают неожиданные для окружающих умозаключения и легко догадываются о подлинных намерениях недоброжелателей, выдающих себя за друзей.

А вот в том, что касается личной жизни и романтических отношений интуиция, увы, оказывается совершенно беспомощной. Вы не только обижаете близкого человека напрасными подозрениями, но и все его поступки видите в ложном свете. Держите свою фантазию под контролем – она может завести вас слишком далеко!

Рак

Вас ждет не самый простой день, но перспектива преодолевать трудности и решать проблемы пугающей не кажется. Оптимизм и чувство юмора – это именно те качества, которые окажутся весьма кстати в борьбе с влиянием негативных тенденций. Осторожность тоже пригодится: именно благодаря ей вам удастся избежать сомнительных сделок и ошибок в расчетах. Очень хороший день для дружеского общения, возможны новые знакомства.

Непросто складываются лишь отношения с любимым человеком, и виной тому – недостаток взаимопонимания и ложная информация, которую вы вовремя не опровергли. Пора прояснить ситуацию, раскрыв некоторые секреты.

Лев