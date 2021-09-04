Экстрасенс рассказала, почему многие родители боятся показывать лица детей

Нужно ли публиковать в социальных сетях фото новорожденного и когда можно приглашать гостей в дом, где совсем недавно появился малыш? В этом вопросе молодые мамочки обычно делятся на два враждующих, но непримиримых лагеря.

Сторонницы одного подхода не видят ничего плохого в том, чтобы радовать трогательными снимками крошечных личиков в чепчиках всех без исключения. Многие звезды шоу-бизнеса, едва вернувшись из роддома, спешат организовать профессиональную фотосессию, чтобы потом поразить поклонников в своем Instagram нетривиальными образами маленьких ковбоев, рок-музыкантов, фей и гномиков.

По другую сторону баррикад находятся те, кто ревностно охраняет маленького члена семьи от излишнего внимания, не только не публикуя фотографий, но и не пуская на порог восторженных подруг и многочисленных родственников.

Как молодой матери найти золотую середину в данном вопросе и никого не обидеть, рассказала экстрасенс и парапсихолог Маргарита. По словам эксперта в области эзотерики, многие родители боятся показывать лица новорожденных детей до крещения.

«Крещение, как правило, проводится на 40-й день. Предыдущий период считается максимально небезопасным для ребенка, так как у него еще не сформировалась его собственная личная энергетическая защита и его легко можно сглазить банальной завистью», — отметила Маргарита, добавив, что после крещения у маленького человека появляется ангел — хранитель, который защищает его от злых духов.

Парапсихолог посоветовала помнить о том, что все хорошо в меру. Поэтому, если малыш только-только выписался из роддома вместе с мамой, стоит хотя бы на месяц воздержаться от посещения гостей. Также лучше постирать и помыть все не новые игрушки и одежду, которые отдали родственники или друзья, так как вещи «запоминают» информацию о болезнях и негативных эмоций от предыдущих обладателей.

При этом, специалист отметила, что до семи лет ребенок находится под энергетической защитой мамы. Именно поэтому женщине очень важно следить за своим не только физическим, но и эмоциональным здоровьем, меньше нервничать и переживать.

«Если родители очень сильно боятся за своего ребенка, они стоят на чистоте страха и притягивают неприятности в свою жизнь», — уверена специалист.



