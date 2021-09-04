Facebook извинилась из-за помеченного видео с чернокожими как «о приматах»

По данным издания, видео, датированное 27 июля, было размещено на аккаунте британской газеты Daily Mail. На кадрах запечатлена стычка между чернокожими, белыми жителями и полицейскими. Пользователи обратили внимание на автоматическое уведомление, спрашивающее хотят ли они «продолжить смотреть видео о приматах». При этом запись никак не связана с животными, пишет Lenta.ru.
В пятницу, 3 сентября, Facebook извинилась за «недопустимую ошибку». Компания заявила, что изучает функцию рекомендаций, чтобы подобное больше не повторилось. Пресс-секретарь компании Дэни Левер пояснил, что искусственный интеллект «не совершенен» и компания работает над его улучшением.
Ранее российская сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» извинилась после публикации фотографии с темнокожим мужчиной в окружении трех девушек. Они улыбаются, едят роллы, поке и лапшу. По словам владельца компании Константина Зимена, на него посыпались гневные комментарии: люди были недовольны тем, что компания пропагандирует «мультикультурализм».