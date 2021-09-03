Умирающая Меган Маркл возмутила пользователей сети

Новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл под названием «Гарри и Меган: побег из дворца», который будет показан на американском телеканале Lifetime, уже вызвал возмущение многих зрителей. Как сообщает издание Daily Mail, стало известно, что картину открывает сцена, в которой попавшая в автокатастрофу Меган умирает в машине. Таким образом создатели фильма делают отсыл к гибели матери Гарри, преследуемой папарацци принцессы Дианы, которая погибла в ДТП 31 августа 1997 года.