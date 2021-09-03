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Умирающая Меган Маркл возмутила пользователей сети

Меган Маркл ФОТО: JEREMY SELWYN

Новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл под названием «Гарри и Меган: побег из дворца», который будет показан на американском телеканале Lifetime, уже вызвал возмущение многих зрителей. Как сообщает издание Daily Mail, стало известно, что картину открывает сцена, в которой попавшая в автокатастрофу Меган умирает в машине. Таким образом создатели фильма делают отсыл к гибели матери Гарри, преследуемой папарацци принцессы Дианы, которая погибла в ДТП 31 августа 1997 года.

По сценарию Гарри, проталкиваясь сквозь толпу, бросается к окруженному фотографами перевернувшемуся автомобилю, открывает дверцу и видит Меган, которая из последних сил просит о помощи. Однако потом он просыпается, понимая, что это был лишь кошмарный сон. И видит живую и здоровую жену с их первенцем Арчи.

Пользователи сети называли этот эпизод безвкусным, бестактным, тошнотворным и отвратительным. И обвиняли его создателей в попытке заработать на смерти Дианы.

Сам Гарри ранее говорил о том, что боится, как бы его жена, которую травят СМИ, не повторила судьбу его матери.

Роли Гарри и Меган исполнили британский актер Джордан Дин и американская актриса Сидни Мортон.

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