Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 сентрября

Настроение Львов переменчиво, поэтому представителям этого знака непросто будет поладить с окружающими. Постарайтесь не реагировать слишком остро на советы и критику, спокойно принимайте помощь, даже если в ней нет необходимости – сейчас не время ссориться с близкими из-за пустяков. Нежелательны поездки; давно запланированные путешествия могут обернуться разочарованиями и привести к серьезным финансовым потерям.

Сейчас вы склонны несколько переоценивать свои возможности, а потому часто беретесь за сложные дела без всякой подготовки. Между тем, есть шанс значительно облегчить себе жизнь, переложив часть груза забот на чужие плечи.

Дева

Очень приятным будет этот день для влюбленных. Романтические привязанности проходят период обновления, становятся более глубокими и радуют приятными эмоциями. Новые знакомства помогут одиноким Девам внести перемены в личную жизнь, разобраться в собственных желаниях и душевных потребностях. Общение с друзьями порадует, совместный отдых запомнится надолго.

Ваши финансовые возможности ограничены, а то, как вы распоряжаетесь имеющимися средствами, может вызвать негативную реакцию у родственников. Постарайтесь прислушаться к советам, даже если они вам не слишком по душе, и не идите на поводу у своих мимолетных желаний.

Весы

Осторожнее с финансами: капиталовложения, которые кажутся вам сегодня выгодными и разумными, на самом деле весьма сомнительны. Не стоит торопиться и с решением профессиональных вопросов. В выигрыше останутся те, кто готов выслушать точку зрения окружающих и принять во внимание советы знающих людей. Возможны значительные успехи у Весов, чья работа связана с разъездами и общением.

Порадуют встречи с друзьями, посещение разнообразных развлекательных мероприятий создаст благоприятные возможности для многообещающих знакомств. Положитесь на свою интуицию: она подскажет, какие шаги следует предпринять, чтобы изменить к лучшему романтические отношения.

Скорпион

В этот день нежелательно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы сотрудничества или смену работы. Контакты с малознакомыми людьми стоит свести к минимуму, тесное общение с сомнительными особами может привести к серьезным проблемам. Профессиональные трудности преодолимы, но нужно набраться терпения – ситуация вернется в нормальное русло через некоторое время.

Близкие люди готовы окружить вас вниманием и заботой, общение с родственниками и друзьями будет приятным. В сфере романтических отношений перемены могут произойти по вашей инициативе. Вы можете положиться на свою интуицию – сегодня ее подсказки будут верными.

Стрелец

Велика вероятность серьезных финансовых проблем. Откажитесь от рискованных поступков и сомнительных сделок, покупки тоже лучше отложить. Общение с деловыми партнерами складывается непросто, на переговорах недопустимы проявления фамильярности и нарушение традиций. Не стоит в этот день приступать к работе над сложными проектами, лучше сосредоточиться на решении повседневных задач.