ГАЛЕРЕЯ ⟩ Загадочный выбор жюри и закулисье: в Таллинне прошло легендарное шоу дизайнеров ERKI MOESHOW

Эстонская Академия Художеств в 34-ый раз провела международное шоу молодых дизайнеров ERKI MOESHOW. В этот раз приглашения принять участие в шоу удостоился молодой немецкий бренд LARA D’ORMANE, который представил зрителям свою кутюрную коллекцию «Тени Прошлого».

В коллекции присутствуют вечерние платья со шлейфами, украшенные вырезами, характерными 18-19 векам. Плечевая зона некоторых нарядов вдохновлена армейскими эполетами, но благодаря множеству драпировок и воланов, изделия все равно остаются очень женственными и современными. Особенной частью коллекции являются вязаные платья, на сборку которых ушло до 230 часов ручной работы.

«Для меня это было достаточно большим сюрпризом быть выбранной на финальный показ ERKI, – говорит Элина Ормане, дизайнер марки LARA D’ORMANE. – Шоу очень атмосферное и я сначала не знала каким образом органично вписать мою коллекцию в общую концепцию, к тому же уже сама локация сразу же сбила с толку. Изначально я представляла стандартную проходку моделей по подиуму, а в процессе общения с организаторами шоу выяснилось, что это будет 2-ухчасовая инсталляция коллекций в Батарейной тюрьме».

На помощь немецкому дизайнеру пришла известная стилист Alex Gabany, участвующая во многочисленных неделях моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi.

«Алекс выдала идею секунд за 10, – смеется Элина, – и она мне так понравилась, что мы начали над ней работать и продумывать все детали вплоть до выбора осветительных приборов. С Алекс работать было очень легко, она всегда была на связи по телефону, контролировала весь процесс, аж до оттенка бровей моделей, вместе с мужем снимала видео, как правильно управлять светом и как клеить пайетки на веки моделей. Это было здорово иметь такую мощную поддержку на протяжении всех трех дней подготовки».

Из-за выбранной локации было достаточно много ограничений, например, не удалось устроить полноценного светового шоу из-за отсутствия генераторов в Батарейной Тюрьме, но организаторы приложили огромные усилия, чтобы по возможности максимально точно осуществить идею дизайнера. Лично для LARA D’ORMANE был даже приглашен отдельный художник по свету.

«Отдельное спасибо хочется сказать Cristopher Sinivali за прекрасное руководство всем этим огромным проектом и за ответы на огромное количество вопросов, Anastasia Makarova за координацию действий всех участников, Anni Zupping за хореографию и чуткость ко всем пожеланиям, Massimo Morello за прекрасный мастер класс по укладке волос и команде Kevin Murphy за отличную реализацию, а также Laura Taal за красивейший макияж для моделей!» – говорит дизайнер LARA D’ORMANE.



