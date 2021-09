ГАЛЕРЕЯ ⟩ Загадочный выбор жюри и закулисье: в Таллинне прошло легендарное шоу дизайнеров ERKI MOESHOW

28-ого августа в Таллинне уже в 34-ый раз прошло легендарное шоу дизайнеров ERKI MOESHOW. В этот раз жюри сделало достаточно загадочный выбор финалистов. На финальный показ был приглашен немецкий бренд LARA D’ORMANE c кутюрной коллекцией Shadows of the Past.