Ольга Бузова обратилась к любовницам: «Какого черта вы ложитесь в постель с женатым мужчиной!»

Вышел очередной выпуск авторского шоу Ольги Бузовой. На этот раз гостем студии стал хирург Михаил, который открыто рассказал о своих изменах супруге. Мужчина заявил, что является сексоголиком и может за день переспать с тремя женщинами. Ведущая была возмущена распущенностью собеседника, а также отчитала всех, кто не прочь стать любовницей. «Какого черта вы ложитесь в постель с женатым мужчиной! Ответьте мне кто-нибудь!» – негодовала исполнительница хита «Мало половин».

Напомним, что у Бузовой за плечами есть горький опыт измен. Так, по слухам, Дмитрий Тарасов стал крутить роман с Анастасией Костенко, будучи в браке с певицей. Блондинка даже презрительно отозвалась в адрес соперницы.

«Дмитрий, может, напишешь, почему наши пути разошлись? Расскажешь, как ты изменял мне с мисской. Как выгнал меня из квартиры после операции? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь?» – обращалась она тогда к бывшему мужу.

Такая же история произошла и с Давидом Манукяном. После полутора лет отношений, которые со стороны казались идеальными, Оля заявила о подлости бойфренда, мол, тот изменял и поднимал руку. «Показать, как он трахает шлюх или бьет меня?» – делилась в начале года Бузова.

Исполнительница уверена: сама она подобное совершить не сможет. «Я была верна каждую секунду каждому своему мужчине. Я никогда не изменяла и не буду. Хочу, чтобы это услышал мой будущий мужчина. Знал и был уверен, что я буду ему верна. Это мой выбор, но я хочу его навязать всем!» – заявила она в эфире «Бузова шоу» на «Яндекс. Музыке».



