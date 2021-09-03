ФОТО ⟩ После празднования дня рождения маленькой девочки, на месте для гриля RMK осталась «свалка»

Увидев место для костра, Хелена обратилась в Facebook, где поделилась своим большим разочарованием с согражданами. «Вы будите своего ребенка утром, чтобы начать подготовку к его прекрасному дню рождения на свежем воздухе. Вы рассказываете ей, как покупаете соломинки с розовыми сердечками, украшения и воздушные шары. Как вы пойдете в лес на окраине города, где RMK недавно обустроил место для гриля. Вы говорите о том, как там можно играть на детских площадках, тренироваться, наблюдать за собаками в отведенной для них зоне, махать грибникам и спортсменам, радоваться нахождению на природе...» - рассказала Хелена.