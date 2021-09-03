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ФОТО ⟩ После празднования дня рождения маленькой девочки, на месте для гриля RMK осталась «свалка»
RMK: беспечные люди все еще встречаются

Tiksoja lõkkeplatsil avanenud vaatepilt. ФОТО: Helena Rebane/Erakogu

Рано утром в четверг Хелена Ребане оказалась на живописной пешеходной тропе Тиксоя в Тяхтвере. Там она обнаружила перед собой площадку для барбекю, стол которой был завален остатками еды и прочим мусором. Также поблизости был разбросан мусор, оставшийся после праздника, а на земле лежал светло-розовый воздушный шар в форме цифры 3 - видимо, компания отметила день рождения маленького принцессы, пишет Elu24.

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Увидев место для костра, Хелена обратилась в Facebook, где поделилась своим большим разочарованием с согражданами. «Вы будите своего ребенка утром, чтобы начать подготовку к его прекрасному дню рождения на свежем воздухе. Вы рассказываете ей, как покупаете соломинки с розовыми сердечками, украшения и воздушные шары. Как вы пойдете в лес на окраине города, где RMK недавно обустроил место для гриля. Вы говорите о том, как там можно играть на детских площадках, тренироваться, наблюдать за собаками в отведенной для них зоне, махать грибникам и спортсменам, радоваться нахождению на природе...» - рассказала Хелена.

На первый взгляд веселая вечеринка по случаю дня рождения приобретает нехороший оттенок из-за того, что родители девочки не подали хороший пример. «Затем вы показываете ей, как мама и папа напиваются, курят, выбрасывают мусор куда попало, громко слушают музыку из машины, шумят, нарушают покой, а потом все просто уходят», - написала она.

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