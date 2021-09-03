ФОТО ⟩ После празднования дня рождения маленькой девочки, на месте для гриля RMK осталась «свалка»RMK: беспечные люди все еще встречаются
Рано утром в четверг Хелена Ребане оказалась на живописной пешеходной тропе Тиксоя в Тяхтвере. Там она обнаружила перед собой площадку для барбекю, стол которой был завален остатками еды и прочим мусором. Также поблизости был разбросан мусор, оставшийся после праздника, а на земле лежал светло-розовый воздушный шар в форме цифры 3 - видимо, компания отметила день рождения маленького принцессы, пишет Elu24.