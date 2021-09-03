НЕ ТОЛЬКО ПОД ЕЛОЧКОЙ ⟩ Пьяные вечеринки и общение с бандитами: Анастасия Волочкова держит в страхе соседей

Так, жительница элитного поселка Ирина Шмидке, заявила, что балерина часто устраивает пьяные вечеринки. Женщине приходится наблюдать некрасивые сцены из будней бывшей примы Большого и рада, что от такой участи хотя бы избавлена дочь Волочковой.

«Ариадна сегодня живет с отцом, считаю это благом. Он умный мужчина раз так сделал. Что дочь увидит? Какое воспитание даст эта мать? Употребление шампанского и кальяна в три часа ночи. Это явно не приводит к развитию мозговых клеток», — негодовала Ирина в эфире шоу «Пусть говорят» Первого канала.

Сама 45-летняя Анастасия шокирована, что соседи следят за ее частной жизнью. Ведь, как считает артистка, на своей территории она может делать все что угодно. Впрочем, соседей возмущает не только злоупотребление алкоголем и своеобразный эксгибиционизм звезды. Причуды Волочковой стали негативно влиять на весь поселок.

«Творится беспредел! — говорила еще одна соседка Олеся Громова. — На участке Анастасии живет семья в непонятном количестве человек. Они живут на втором этаже гаража. Открываются полностью окна, и дети визжат, орут не потому, что хотят орать, а плачут. Детей не пытаются успокоить! Постоянно кидают мусор».

Олеся добавила, что балерину боятся все жители из-за ее связи с сомнительными личностями. «Нам страшно гулять по поселку. Нам приходят угрозы. Если не будем платить, то с нашим домом может произойти что угодно. Анастасия поддерживает этих людей», — откровенничала женщина.