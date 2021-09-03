Кому бегом к врачу, а кому срочно сесть на диету: гороскоп здоровья на сентябрь

Овен

В начале месяца Овнам стоит как следует позаботиться о своем режиме дня. Старайтесь как следует высыпаться и чаще устраивать небольшие паузы, когда можно отдохнуть от забот и расслабиться. В противном случае организм может удивить вас неприятным сюрпризом, вроде нервного истощения.

Телец

Сентябрь для Тельцов — удачное время, чтобы взяться за те вопросы здоровья, которые они подолгу откладывали. К примеру, записаться на обследование к врачу или пройти необходимые процедуры. Сейчас у вас на это хватит и сил, и времени. Не упустите такую возможность.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам внимательнее следить за своим рационом. Сейчас ваша пищеварительная система будет крайне уязвимой. А потому от смелых гастрономических экспериментов и вредной пищи лучше отказаться.

Рак

В этот период Раки почувствуют прилив сил и энергии. Но как бы ни хотелось взяться за все дела сразу, старайтесь четко планировать время. Недосыпание и сильные нагрузки могут стать причиной проблем с эндокринной системой.

Лев

Не стоит пренебрегать сигналами, которые посылает вам ваш организм. Упустив эти «первые звоночки», можете заметно усугубить недуг. А потому не стоит откладывать визит врачу уже при первых симптомах заболевания.

Дева

В этот период Девам следует обратить особое внимание на свою сердечно-сосудистую систему. Переживания из-за работы, которого вам в сентябре крайне сложно будет избежать, может стать причиной скачков давления. Совет звезд — беречь себя и проще относиться к происходящему.

Весы

Расположение небесных тел может подталкивать Весов к чрезмерной легкомысленности. И в плане отношения к своему здоровью это может иметь неприятные последствия. А потому лучше не рисковать собой — старайтесь избегать экстрима и чрезмерных физических нагрузок. Так как есть большая вероятность получить травму.

Скорпион

Сентябрь для Скорпионов — благоприятное время, чтобы избавиться от вредных привычек или перейти на правильное питание. Ваша сила воли сейчас будет на максимуме. А потому приучить себя к новым правилам будет легко.

Стрелец

Начало месяца для Стрельцов — удачная возможность, чтобы объявить войну хронических заболеваниям. У вас есть все шансы одержать победу над недугом. Главное, взяться за свое здоровье уже в первых числах сентября.

Козерог

Звезды советуют Козерогам быть аккуратнее в быту и быть «медленнее» даже тогда, когда торопитесь. Чрезмерная спешка и невнимательность могут стать причиной досадной травмы.

Водолей

В этот период Водолеи могут столкнуться с головной болью как в прямом, так и в переносном смысле слова. И, скорее всего, это будет взаимосвязано. Совет звезд — не зацикливаться на собственных неудачах и чаще себя хвалить. Иначе самокритика и навязчивые мысли могут стать причиной мигрени.

Рыбы