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ФОТО ⟩ Диана Арбенина показала, как выглядела в школьные годы

Диана Арбенина ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Привлекательная 12-летняя девочка, в которой фанаты узнали певицу, завоевала их сердца, пишет Пятый канал.

Знаменитая российская певица Диана Арбенина показала в Instagram свое архивное фото. На снимке артистка запечатлена в школьные годы. Как уточнила она в комментариях, на тот момент ей было 12-13 лет.

«Ну, чем не милаха?» – написала знаменитость в подписи к посту.

Фанаты признали, что Арбенина на фотографии действительно выглядит очень мило и привлекательно. Больше всего поклонники обратили внимание на прическу исполнительницы. Если сейчас неотъемлемой частью стиля звезды стала короткая стрижка с косым пробором, то в подростковом возрасте взгляды приковывали ее пышные кудри, добавляющие образу нежности и изысканности.

ФОТО: Instagram

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