УЖЕ В СЛЕДУЮЩУЮ ПЯТНИЦУ! ⟩ Прощай, пандемия! Самая любимая вечеринка таллиннцев «Танцевальный рай» состоится вновь

Танцевальный Рай special edition – WHITE PARTY, которая проводится лишь раз в году, снова приглашает вас на незабываемый праздник!

Впервые вы увидите захватывающее экстремальное воздушно-акробатическое СЛЭКЛАЙН ШОУ С LED-эффектами в исполнении чемпиона мира Таури Вахесаара! К шоу также присоединиться всемирно известный слэклайнер Яан Роозе, получивший известность благодаря своему участию в труппе артистов шоу балета Мадонны. Они оба были каскадерами и дублерами в таких известных голливудских фильмах как «Кредо убийцы» и «Чудо женщина».

Также очаровательные Шоу балерины добавит феерии вечеру!

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99% лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.

Special WHITE PARTY это море сюрпризов, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и БЕЛЫЕ НАРЯДЫ ГОСТЕЙ - настоящий белоснежный рай!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!

Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

Больше информации на сайте мероприятия. Забронировать VIP-столики можно по телефону +3725024262

Двери рая открываются в 23:00.

Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 50 €

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

NB! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже пунктах Piletilevi и странице в сети: (до 8.09 - 15€ и VIP 35€)

NB! Strong Face & Style control: приветствуется БЕЛАЯ ОДЕЖДА

COVID INFO: ВНИМАНИЕ! В связи с требованиями правительства Эстонии клуб HOLLYWOOD обязан проверять риск заражения посетителей! Число гостей не ограничено! В клуб допускаются гости, которые могут предъявить в дигитальном или распечатанном виде следующие документы: сертификат вакцинации от COVID-19

справку о том, что вы переболели COVID-19

отрицательный PCR-тест (сделанный не ранее чем за 72 часа)

отрицательный тест на антитела (сделанный не ранее чем за 48 часов)

отрицательный экспресс-тест, сделанный на месте Экспресс-тест стоит 5 евро и его можно сделать у входа с левой стороны клуба HOLLYWOOD. При необходимости спросите подсказку на дверях клуба. ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Рай делают доступнее Moët & Chandon, рекламное бюро lime.ee, MEAT Resto и Butchery, OnlineExpo, поисковик izzi, Русский Портал и Alpha Productions



