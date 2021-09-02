ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Исследование: Таллинн - почти самый удобный для велосипедистов город в мире
Недавнее исследование показало, что Таллинн является самым благоприятным для велосипедистов городом в мире после Копенгагена.
Недавнее исследование показало, что Таллинн является самым благоприятным для велосипедистов городом в мире после Копенгагена.
Данные взяты из отчета под названием Cycle Cities Report, подготовленного специалистами в области частных финансов money.co.uk. Учитывались доступность, погода и климат, гористость, безопасность дорожного движения и правила велосипедного движения. В общей сложности 40 городов по всему миру были проанализированы на предмет удобства езды на велосипеде.
Максимально можно было получить 280 баллов, и первая десятка выглядит так:
В исследовании, например, изучается, сколько стоит аренда велосипеда на 24 часа, а также другие факторы, обеспечивающие хорошие впечатления от вождения для велосипедиста. Согласно этому исследованию, в Таллинне самое большое количество велосипедных дорожек (86 км) на душу населения, уступая только Тимишоаре в Румынии (89 км).
Самыми загрязненными городами стали Чиангмай в Таиланде и Хайфа в Израиле, а в Хельсинки, который также является одним из самых доступных городов для аренды велосипедов, оказался самый чистый воздух.
Однако с точки зрения погоды жизнь словенских велосипедистов в Любляне наиболее комфортна, особенно осенью и весной. Зимой, однако, комфортнее всего в Лимассоле на Кипре. Если вы хотите избежать перегрева, стоит отправиться в Вильнюс в Литве, где средняя температура летом составляет 17,7 градуса по Цельсию.