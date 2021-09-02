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ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Исследование: Таллинн - почти самый удобный для велосипедистов город в мире

ФОТО: Aimur Kytt / Shutterstock

Недавнее исследование показало, что Таллинн является самым благоприятным для велосипедистов городом в мире после Копенгагена.

Данные взяты из отчета под названием Cycle Cities Report, подготовленного специалистами в области частных финансов money.co.uk. Учитывались доступность, погода и климат, гористость, безопасность дорожного движения и правила велосипедного движения. В общей сложности 40 городов по всему миру были проанализированы на предмет удобства езды на велосипеде.

Максимально можно было получить 280 баллов, и первая десятка выглядит так:

  1. Дания, Копенгаген - 216 баллов
  2. Эстония, Таллинн - 210 баллов
  3. Голландия, Амстердам - ​​209 баллов
  4. Финляндия, Хельсинки - 201 балл
  5. Израиль, Тель-Авив - 192 балла
  6. Норвегия, Осло - 185 баллов
  7. Австралия, Аделаида - 185 баллов
  8. Австралия, Перт - 183 балла
  9. Австралия, Канберра - 177 баллов
  10. Испания, Валенсия - 173 балла

В исследовании, например, изучается, сколько стоит аренда велосипеда на 24 часа, а также другие факторы, обеспечивающие хорошие впечатления от вождения для велосипедиста. Согласно этому исследованию, в Таллинне самое большое количество велосипедных дорожек (86 км) на душу населения, уступая только Тимишоаре в Румынии (89 км).

Самыми загрязненными городами стали Чиангмай в Таиланде и Хайфа в Израиле, а в Хельсинки, который также является одним из самых доступных городов для аренды велосипедов, оказался самый чистый воздух.

Однако с точки зрения погоды жизнь словенских велосипедистов в Любляне наиболее комфортна, особенно осенью и весной. Зимой, однако, комфортнее всего в Лимассоле на Кипре. Если вы хотите избежать перегрева, стоит отправиться в Вильнюс в Литве, где средняя температура летом составляет 17,7 градуса по Цельсию.


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