ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Исследование: Таллинн - почти самый удобный для велосипедистов город в мире

Данные взяты из отчета под названием Cycle Cities Report, подготовленного специалистами в области частных финансов money.co.uk. Учитывались доступность, погода и климат, гористость, безопасность дорожного движения и правила велосипедного движения. В общей сложности 40 городов по всему миру были проанализированы на предмет удобства езды на велосипеде.

Максимально можно было получить 280 баллов, и первая десятка выглядит так:

Дания, Копенгаген - 216 баллов Эстония, Таллинн - 210 баллов Голландия, Амстердам - ​​209 баллов Финляндия, Хельсинки - 201 балл Израиль, Тель-Авив - 192 балла Норвегия, Осло - 185 баллов Австралия, Аделаида - 185 баллов Австралия, Перт - 183 балла Австралия, Канберра - 177 баллов Испания, Валенсия - 173 балла

В исследовании, например, изучается, сколько стоит аренда велосипеда на 24 часа, а также другие факторы, обеспечивающие хорошие впечатления от вождения для велосипедиста. Согласно этому исследованию, в Таллинне самое большое количество велосипедных дорожек (86 км) на душу населения, уступая только Тимишоаре в Румынии (89 км).

Самыми загрязненными городами стали Чиангмай в Таиланде и Хайфа в Израиле, а в Хельсинки, который также является одним из самых доступных городов для аренды велосипедов, оказался самый чистый воздух.

Однако с точки зрения погоды жизнь словенских велосипедистов в Любляне наиболее комфортна, особенно осенью и весной. Зимой, однако, комфортнее всего в Лимассоле на Кипре. Если вы хотите избежать перегрева, стоит отправиться в Вильнюс в Литве, где средняя температура летом составляет 17,7 градуса по Цельсию.



