ЛЕТО2021 ⟩ Объявляем победителей фотоконкурса от «Народного Радио» и портала Limon!

Сегодня, 15 сентября, мы наконец-то объявляем победителей фотоконкурса!
1-е место - 416 голосов. Автор фото: Константин
ПРИЗ: Неделя пользования новейшим NISSAN QASHQAI, подарочный комплект и топливо на 100 евро от CITY MOTORS!
В твоем распоряжении окажется новейший NISSAN QASHQAI (необходимо наличие водительского удостоверения), специальный подарочный набор от CITY MOTORS и карта на топливо номиналом 100 евро!
2-е место - 410 голосов. Автор фото: Василий
ПРИЗ: Пакет «Сказочные выходные» на двоих взрослых и ребенка в Narva-Jõesuu SPA.
В пакет «Сказочные выходные» входит: две ночи для двоих взрослых и ребенка, медицинская консультация (15 минут), разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже в холодную погоду температура воды в нем 30 °С)
Процедуры для каждого человека (фиксированные процедуры):
- Классический ручной массаж спины (20 мин) — 1 процедура
- Расслабляющий массаж на водяной массажной кровати QUATTROMANO (20 мин) — 1 процедура
- Соляная хромотерапия Salis в Vip камере Himalayan Cube (20 мин) — 1 процедура
- Аппаратный массаж стоп – 2 процедуры
+1 процедура в подарок по Вашему выбору:
- Водный массаж «душ Шарко»
- Фототерапия с биостимулирующим эффектом аппаратом HydroSun
- Ингаляция
- Кислородотерапия
- Освежающая аэробика в бассейне
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ НАРОДНОГО РАДИО. Автор фото: Анна
Победителя в этой номинации выбирали диджеи «Народного Радио». Пакет проживания на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA, 2 кружки, 4 маски и колонка с символикой Народного Радио!
В СПА пакет входит: проживание в номере на двоих, разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем 30 °С).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОРТАЛА LIMON. Автор снимка: Ольга
Победителя в этой номинации выбирала редакция портала Limon. Пакет проживания на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA и набор сувениров с символикой Limon.ee.
В СПА-пакет входит: проживание в номере на двоих, разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем - 30 °С).
Благодарим всех за участие в конкурсе! С победителями свяжутся лично в ближайшее время. Желаем удачи в следующих играх!
ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, ты согласился с условиями:
- один участник может отправить на конкурс только одно фото;
- обязательно укажи свое имя и номер телефона, чтобы мы смогли связаться с тобой в случае победы;
- обязательно укажи в пояснении к фото #ЛЕТО2021;
- фотография не будет принята для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
- отправляя фото на конкурс, ты соглашаешься на его публикацию на портале Limon.ee и на страничках в социальных сетях Limon.ee и «Народного Радио»;
Фото всех участников конкурса смотри в галерее!
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