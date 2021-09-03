ЛЕТО2021 ⟩ «Народное Радио» и портал Limon объявляют фотоконкурс!

Найди свое самое летнее фото и загрузи его в форму ниже! Поторопись, ведь 13 сентября стартует голосование!
Если тебе улыбнется удача, в твое распоряжение на целую неделю достанется новейший Nissan Qashqai, а к нему топливо на 100 евро и специальный подарочный комплект от CITY MOTORS! Также будут разыграны пакет «Сказочные Выходные» на две ночи (для двоих взрослых и ребенка) и два пакета на двоих, на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA.
ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, ты соглашаешься с условиями:
- один участник может отправить на конкурс только одно фото;
- обязательно укажи свое имя и номер телефона, чтобы мы смогли связаться с тобой в случае победы;
- обязательно укажи в пояснении к фото #ЛЕТО2021;
- фотография не будет принята для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
- отправляя фото на конкурс, ты соглашаешься на его публикацию на портале Limon.ee и на страничках в социальных сетях Limon.ee и «Народного Радио»;
Неделя пользования новейшим NISSAN QASHQAI, подарочный комплект и топливо на 100 евро от CITY MOTORS!
В твое распоряжение достанется новейший NISSAN QASHQAI (необходимо наличие водительского удостоверения), специальный подарочный набор от CITY MOTORS и карта на топливо номиналом 100 евро!
Пакет «Сказочные Выходные» на двоих взрослых и ребенка в Narva-Jõesuu SPA.
В пакет «Сказочные Выходные» входит: две ночи для двоих взрослых и ребенка, медицинская консультация (15 минут), разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем 30 °С)
Процедуры для каждого человека (фиксированные процедуры):
- Классический ручной массаж спины (20 мин) — 1 процедура
- Расслабляющий массаж на водяной массажной кровати QUATTROMANO (20 мин) — 1 процедура
- Соляная хромотерапия Salis в Vip камере Himalayan Cube (20 мин) — 1 процедура
- Аппаратный массаж стоп – 2 процедуры
+1 процедура в подарок по Вашему выбору:
- Водный массаж «душ Шарко»
- Фототерапия с биостимулирующим эффектом аппаратом HydroSun
- Ингаляция
- Кислородотерапия
- Освежающая аэробика в бассейне
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ НАРОДНОГО РАДИО:
Пакет проживания на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA, 2 кружки, 4 маски и колонка с символикой Народного Радио!
В СПА пакет входит: проживание в номере на двоих, разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем 30 °С)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОРТАЛА LIMON:
Пакет проживания на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA и набор сувениров с символикой Limon.ee.
В СПА-пакет входит: проживание в номере на двоих, разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем - 30 °С).