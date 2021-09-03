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#ЛЕТО2021 ⟩ «Народное Радио» и портал Limon объявляют фотоконкурс!

ФОТО: limon.ee

«Народное Радио» и портал Limon.ee объявляют фотоконкурс #ЛЕТО2021. В твоем телефоне много фото прошедшего лета? Тогда ты можешь выиграть автомобиль! А еще... незабываемый отдых и расслабление в СПА!

Найди свое самое летнее фото и загрузи его в форму ниже! Поторопись, ведь 13 сентября стартует голосование!

Если тебе улыбнется удача, в твое распоряжение на целую неделю достанется новейший Nissan Qashqai, а к нему топливо на 100 евро и специальный подарочный комплект от CITY MOTORS! Также будут разыграны пакет «Сказочные Выходные» на две ночи (для двоих взрослых и ребенка) и два пакета на двоих, на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA.

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, ты соглашаешься с условиями:

  • один участник может отправить на конкурс только одно фото;
  • обязательно укажи свое имя и номер телефона, чтобы мы смогли связаться с тобой в случае победы;
  • обязательно укажи в пояснении к фото #ЛЕТО2021;
  • фотография не будет принята для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
  • отправляя фото на конкурс, ты соглашаешься на его публикацию на портале Limon.ee и на страничках в социальных сетях Limon.ee и «Народного Радио»; 

ПРИЗЫ:

1-е место:

Неделя пользования новейшим NISSAN QASHQAI, подарочный комплект и топливо на 100 евро от CITY MOTORS!

В твое распоряжение достанется новейший NISSAN QASHQAI (необходимо наличие водительского удостоверения), специальный подарочный набор от CITY MOTORS и карта на топливо номиналом 100 евро!

2-е место:

Пакет «Сказочные Выходные» на двоих взрослых и ребенка в Narva-Jõesuu SPA.

В пакет «Сказочные Выходные» входит: две ночи для двоих взрослых и ребенка, медицинская консультация (15 минут), разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем 30 °С)

Процедуры для каждого человека (фиксированные процедуры):

  • Классический ручной массаж спины (20 мин) — 1 процедура
  • Расслабляющий массаж на водяной массажной кровати QUATTROMANO (20 мин) — 1 процедура
  • Соляная хромотерапия Salis в Vip камере Himalayan Cube (20 мин) — 1 процедура
  • Аппаратный массаж стоп – 2 процедуры

+1 процедура в подарок по Вашему выбору:

  • Водный массаж «душ Шарко»
  • Фототерапия с биостимулирующим эффектом аппаратом HydroSun
  • Ингаляция
  • Кислородотерапия
  • Освежающая аэробика в бассейне

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ НАРОДНОГО РАДИО:

Пакет проживания на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA, 2 кружки, 4 маски и колонка с символикой Народного Радио!

В СПА пакет входит: проживание в номере на двоих, разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем 30 °С)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОРТАЛА LIMON:

Пакет проживания на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA и набор сувениров с символикой Limon.ee.

В СПА-пакет входит: проживание в номере на двоих, разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем - 30 °С).

Желаем удачи в конкурсе! 

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