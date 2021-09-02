Отец Бритни Спирс потребовал $2 млн за отказ от опекунства

Джейми Спирс, согласившийся на отказ от опекунства над своей дочерью Бритни, потребовал выплатить ему $2 млн отступных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, поданные в Верховный суд Лос-Анджелеса.

По словам адвоката певицы Мэтью Розенгарта, ее отец предпринял «вопиющую попытку» обменять отказ от опекунства на $2 млн. Защита Бритни утверждает, что ее отец рассчитывает за счет дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, которая сотрудничала с певицей.

«Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца», — заявил адвокат. Он подчеркнул, что Джейми Спирс «не имеет права держать в заложниках свою дочь, ставя при этом условия для отказа от опекунства», сообщает РБК.

Защита отца исполнительницы оперативно не ответила на запрос агентства.

Джеймс Спирс ФОТО: Nick Ut

Певица находится под опекой своего отца Джеймса Спирса с 2008 года. Все это время он контролирует личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры. Опекунство осуществляется совместно с адвокатом Самюэлем Ингэмом. В прошлом году Спирс пыталась оспорить опекунство, но проиграла суд. После этого она отказалась от концертов, пояснив, что вернется к деятельности только тогда, когда отец перестанет быть ее опекуном, в том числе контролировать финансы.

В июне Спирс лично выступила в суде по делу об опекунстве. В своей 24-минутной речи певица обвинила свою семью во лжи, заявив, что ее постоянно контролировали и заставляли работать, в частности после отказа от участия в одном шоу к ней приставили медсестер и стали давать литий. По словам певицы, ей также запрещают вновь выйти замуж и завести детей, а также находиться в одной машине с молодым человеком, с которым она встречается.



Два месяца назад суд в Лос-Анджелесе отказался удовлетворить прошение Бритни Спирс, которая просила отстранить отца от опекунства и контроля над ее финансами. В середине августа ее отец заявил о готовности отказаться от опеки над дочерью.

В 2007 году психическое здоровье Спирс, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном. В 2008 году певицу признали частично недееспособной, а потому ей назначили опекунов.



