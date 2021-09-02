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ВИДЕО ⟩ В Меривялья перекрыли дорогу из-за горевшего открытым пламенем дома

Пожар на Меривялья-теэ. ФОТО: Facebook / Kuvatõmmis

Спасательный департамент призывал окружающих жителей держать окна и двери закрытыми, так как дым распространялся далеко от крупного пожара.

На опубликованном в соцсетях ролике видно, что в среду в Таллинне загорелся частный дом. В темноте видно, что крыша уже горела открытым огнем, и по крайней мере четыре пожарных машины работали на месте.

«Пирита», - добавил автор к видео. Также можно увидеть рядом с местом происшествия полицию. Автомобили стояли в многометровой пробке.

«Центр тревоги получил сообщение о том, что горит двухэтажный дом», - сообщили в Северном спасательном центре порталу Elu24. «По предварительным данным, людей в доме не было», - подтвердили в центре.

«Движение регулируется полицией, одно направление закрыто», - уточнили в Спасательном управлении. Однако крупный пожар мог создать угрозу для здоровья жителей. «Мы просим жителей Меривялья держать окна и двери закрытыми из-за распространяющегося дыма», - подчеркнули в Спасательном департаменте.

Только вчера днем на улице Лийвалайа загорелась баня в квартире 11-этажного здания. Там также обошлось без жертв.

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