ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пенелопа Крус, Джорджина Родригес, племянницы принцессы Дианы и другие на открытии Венецианского фестиваля — 2021

После недавних грандиозных модных шоу Dolce & Gabbana, собравших самых разных звезд — от Дженнифер Лопес до Филиппа Киркорова, Венеция переживает очередной наплыв знаменитостей: в городе стартовал Венецианский кинофестиваль — 2021. Церемонию открытия посетили Пенелопа Крус, Джорджина Родригес, Адриана Лима, Хелен Миррен, Изабель Юппер, Бьянка Балти, Барбара Палвин и многие другие звезды.

Вышли на красную дорожку и сестры Спенсер — леди Элиза и леди Амелия, племянницы покойной принцессы Дианы, годовщина смерти которой как раз была вчера (принцессы Дианы не стало 31 августа 1997 года).

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер ФОТО: SCANPIX