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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пенелопа Крус, Джорджина Родригес, племянницы принцессы Дианы и другие на открытии Венецианского фестиваля — 2021

Вчера в Венеции торжественно открылся 78-й кинофестиваль, который продлится до 11 сентября.

После недавних грандиозных модных шоу Dolce & Gabbana, собравших самых разных звезд — от Дженнифер Лопес до Филиппа Киркорова, Венеция переживает очередной наплыв знаменитостей: в городе стартовал Венецианский кинофестиваль — 2021. Церемонию открытия посетили Пенелопа Крус, Джорджина Родригес, Адриана Лима, Хелен Миррен, Изабель Юппер, Бьянка Балти, Барбара Палвин и многие другие звезды.

Вышли на красную дорожку и сестры Спенсер — леди Элиза и леди Амелия, племянницы покойной принцессы Дианы, годовщина смерти которой как раз была вчера (принцессы Дианы не стало 31 августа 1997 года).

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер ФОТО: SCANPIX

На кинофестивале девушки появились неслучайно: в основном конкурсе киносмотра участвует фильм Пабло Ларраина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" о непростом периоде в жизни принцессы Уэльской. Принцессу Диану в картине сыграла Кристен Стюарт, и критики уже называют эту роль одной из лучших в карьере актрисы, а сам фильм — важным кинособытием, пишет spletnik.ru. 

 
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