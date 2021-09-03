Главные опасности осени: чего нужно остерегаться знакам Зодиака

Главными зачинщиками проблем этой осенью будут Венера и Меркурий. Опасности могут подстерегать нас в любой момент, но астрологи считают, что наиболее сложным периодом будет время с 1 сентября по 18 октября. Именно к этому моменту завершится период ретроградности Меркурия. Остальные планеты, наоборот, к началу второй половины осени начнут стремительное избавление от обратного движения.

Овен

Первая половина осени для Овнов будет временем мелких неурядиц и проблем. Несомненно, им стоит быть осторожнее в общении с неприятными людьми, а также незнакомцами. Этой осенью астрологи настоятельно рекомендуют делиться своими планами и рассказывать о мечтах только проверенным людям.

Телец

Тельцам стоит опасаться лени. Усидчивость и трудолюбие — главные друзья представителей данного знака этой осенью. Если не откладывать ничего на потом, Тельцы смогут вырваться вперед и оставить позади всех своих конкурентов. Самое лучшее время для работы начинается с первого дня осени.

Близнецы

У Близнецов будет много новых возможностей, но и опасностей будет также немало. Например, поведение конкурентов, врагов или просто знакомых людей может изрядно расшатать нервы. Опасность будет заключаться в острой реакции на происходящее. Стоит поберечь энергию и силы.

Рак

Почти всю осень Раков могут ожидать различные внеплановые сюрпризы. Большинство из них окажутся неприятными, но это не значит, что нужно ждать от Вселенной и звезд только подвохов. Ракам ни в коем случае нельзя переставать верить в чудеса и лишаться своего природного оптимизма.

Лев

Главная опасность этой осени исходит от людей. Это не значит, что Львам нужно спрятать голову в песок и ни с кем не разговаривать. Можно взаимодействовать с окружающими. Но лучше следовать принципу «хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам». Не нужно никого просить о помощи хотя бы до ноября.

Дева

Отмечается, что эта осень для Дев будет довольно продуктивной и интересной, но не лишенной проблем. Жизненные силы Дев могут быстро покидать их. Чтобы оставаться в тонусе, им придется периодически менять обстановку. Это поможет активизировать скрытые резервы организма.

Весы

Весам нельзя ждать у моря погоды. Этой осенью нужно действовать, причем максимально решительно. Это касается и любовной сферы, и финансовой. Бездействие будет равноценно проигрышу. Также в сентябре и октябре лучше не отправляться в дальнюю дорогу. В пути могут подстерегать проблемы.

Скорпион

Скорпионов ждут опасности в общении с токсичными людьми и скрытыми недоброжелателями. Важно научиться говорить «нет» тем, кто бесцеремонно будет просить о помощи и пользоваться их добротой. Также в сентябре Скорпионам стоит временно взять перерыв в сфере любви.

Стрелец

Здоровье — вот о чем стоит позаботиться Стрельцам этой осенью. Главная опасность может подстерегать их именно в этой сфере. Старые нерешенные проблемы могут вернуться, напомнив о себе в самый неподходящий момент. Если решить проблемы подобного рода сейчас, жить станет проще потом.

Козерог

Осень для Козерогов будет опасной в плане общения. Возможны встречи с негативными людьми. Важно занять оборонительную позицию, но не закрываться полностью, ведь среди множества плохих людей могут скрываться те, кто поможет Козерогам избавиться от хандры и плохих мыслей.

Водолей

На Водолеев этой осенью могут свалиться новые обязанности, проблемы и дела. Работать придется больше, но это не страшно, ведь Водолеи умеют фокусироваться на делах. Каждую удобную свободную минуту лучше использовать для отдыха. Отдыхать лучше вместе с близкими людьми.

Рыбы

Рыбам стоит заняться воплощением в жизнь своих давних планов. Главная опасность этого периода заключается в наплыве лени и прокрастинации. Справиться с желанием ничего не делать будет непросто, но Рыбам это окажется по силам. Нужно лишь окружить себя мотивированными и трудолюбивыми людьми.



