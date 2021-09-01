ФОТО ⟩ Певица МакSим появилась в школе младшей дочери

Недавно Марина Абросимова, известная как МакSим, выписалась из больницы. Артистка все еще слаба и весит всего 35 килограммов. Домой звезда возвращалась на инвалидном кресле, так как ей тяжело было передвигаться самостоятельно. Исполнительнице пришлось заново учиться ходить, но она быстро идет на поправку.

Сегодня МакSим и вовсе появилась на первой школьной линейке у младшей дочери. Девочка пошла в одно из престижных учреждений столицы, где ее будут окружать звездные наследники.

«Маша пошла в городскую школу, в совете которой состоит заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, мастер спорта международного класса Татьяна Анатольевна Тарасова. Также в его составе известная актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель, российский боксер-профессионал Дрозд Григорий Анатольевич, начальник ЦСКА, кандидат педагогических наук, мастер спорта Громов Артем Валерьевич, советский хоккеист, заслуженный тренер России Михайлов Борис Петрович и многие другие», – отметили в фангруппе артистки.

ФОТО: Instagram

В Сети появились снимки, на которых 38-летняя Марина стоит в компании учителей, рядом с Юлией Пересильд. Певица появилась в белой рубашке и черных брюках. Несмотря на перенесенные испытания, она старалась выглядеть счастливой, поэтому радостно улыбалась в камеру.

Поклонники рады, что исполнительница хита «Нежность» чувствует себя лучше. Они поддержали ее в комментариях и пожелали маленькой Маше удачного учебного года. «Как классно видеть Мариночку здоровой и позитивной. Машеньку и Сашеньку с первым Днем знаний»; «Марина выглядит отлично! Первоклашку с первой линейкой и Сашеньку с праздником! Больших знаний нашим девочкам», – пишут пользователи.

Напомним, что Абросимова также воспитывает 12-летнюю дочь Александру. Девочка родилась в браке артистки со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. А вот вторая наследница появилась уже в союзе с бизнесменом Антоном Петровым. Пара рассталась вскоре после рождения Марии.

ФОТО: Instagram



